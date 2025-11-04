Bihar Chunav LIVE: पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन; हर तरफ रैली, रोड शो

संक्षेप: Bihar Chunav LIVE: चुनाव प्रचार का आगाज करने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में ऐलान किया कि अगर चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और माई-बहिन योजना के तहत एकमुश्त राशि 14 जनवरी को महिलाओंं के खाते में भेद दी जाएगी।

Bihar Chunav LIVE: बिहार में चुनावी हलचल तेज है। राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। बिहार में आज रोड शो और रैलियों की भरमार है। राज्य में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होंगे। सबसे पहले बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ कार्यक्रम के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे। इधर राहुल गांधी भी आज बिहार में होंगे। राहुल गांधी की जनसभा औरंगाबाद में होनी है। इसके अलावा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव आज करीब 17 चुनावी जनसभाओं में शिरकत करेंगे।

इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार का आगाज करने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में ऐलान किया कि अगर चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और माई-बहिन योजना के तहत एकमुश्त राशि 14 जनवरी को महिलाओंं के खाते में भेद दी जाएगी।

Bihar Chunav LIVE Update - : 11:50 Bihar Chunav LIVE: LJP (रामविलास) नेता अरुण भारती ने कहा, "...आज तेजस्वी यादव सत्ता पाने के लिए शिकारी बन गए हैं और किसी तरह सत्ता पाने के लिए जनता को तरह-तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को अब समझ जाना चाहिए कि जनता का रुझान और विश्वास NDA में है। जनता जंगलराज और भ्रष्टाचारियों के जाल में नहीं फंसेगी..."

11:37 Bihar Chunav LIVE: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान समर्थकों से विपक्षी वोटरों को वोट देने से रोकने के लिए कहा था। इसी भाषण को लेकर आय़ोग ने अब ललन सिंह को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह को यह नोटिस बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से मिला है। आय़ोग ने ललन सिंह को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है।

11:18 Bihar Chunav LIVE: पहले चरण में 1314 प्रत्याशी मैदान में पहले चरण में 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं हैं। पहले चरण में तीन करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें एक करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष, एक करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिला एवं 758 थर्ड जेंडर के मतदाता वोट डालेंगे। इस चरण में 45,341 बूथों पर मतदान होगा। इनमें 45,324 मुख्य बूथ और 17 सहायक बूथ शामिल हैं। इस चरण में 8608 बूथ शहरी क्षेत्र और 36,733 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं।

11:15 Bihar Chunav LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम छह बजे प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा। इस चरण की सभी सीटों पर छह नवंबर को मतदान होगा।

वहीं चुनाव के मद्देनजर नेपाल से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा सील कर दी गई है। वहीं, हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चुनाव प्रचार को लेकर अंतिम 24 घंटे में उम्मीदवार घर-घर जनसंपर्क कर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में जुटेंगे।

11:06 Bihar Chunav LIVE: राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, "हमारी सरकार आएगी तो धान के MSP के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। गेहूं खरीद पर MSP के अतिरिक्त 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा... सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त में दिलाएंगे।"

11:05 Bihar Chunav LIVE: भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "जैसे पता चलता है कि महागठबंधन बहुत बुरी हार की ओर बढ़ रहा है, ये सारे प्लान हर दिन बेहतर होते रहेंगे... ऐसा नहीं होता। महागठबंधन को पता चल गया है कि बहुत बुरी हार होने वाली है, NDA की बहुत बड़ी लहर है..."

11:03 Bihar Chunav LIVE: बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार की रात मधुबनी के मिथिला हाट में रात्रि भोज में पारंपरिक मिथिला भोजन किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कुछ लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं।