बिहार चुनावः बिहार में बंपर वोटिंग के बाद बोले राहुल गांधी- दूसरे प्रदेश में वोट डालने वालों ने यहां भी मतदान किया
संक्षेप: Bihar Chunav: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बिहार में पहले चरण के मतदान में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है।
बिहार चुनावः बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकार्ड मतदान हुआ। 121 विधानसभा क्षेत्रों में 64 प्रतिशत से ज्यादा तो समस्तीपर, मुजफ्फरपुर में 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बिहार में पहले चरण के मतदान में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को पोस्ट कर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, जिन्होंने दूसरे प्रदेशों के चुनावों में वोट डाला था, आज बिहार में भी वोट दे रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए चुनाव आयोग की भी खिंचाई की।
उन्होंने कहा है कि मैंने हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी का सबूत दिया था। कुछ दिनों पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हो रही हेराफेरी के बारे में जागरूक किया। आज बिहार के कोने-कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे, अब मतदान केंद्रों पर भी लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। वहीं, भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता, जिन्होंने दूसरे प्रदेशों के चुनावों में वोट डाला था, आज बिहार में भी वोट दे रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि याद रखिए, जो सरकार वोट चोरी से बनती है, वो कभी युवाओं, जेन जी और आम जनता के हित में काम नहीं करती। इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए उन्होंने इसके तीन जिम्मेवारों के नाम गिनाए हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि ये हैं - ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, मगर यही संविधान और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।
गुरुवार को बिहार के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इतिहास रच दिया। राज्य में मतदान प्रतिशत के अबतक के सारे रिकार्ड टूट गए। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 64.69 फीसदी मतदान हुआ। यह पिछले विधानसभा चुनाव 2020 से करीब साढ़े आठ फीसदी अधिक है।
सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 71.41 फीसदी तो सबसे कम पटना जिले में 58.40 फीसदी मत पड़े। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 10.7 फीसदी मतदान बढ़ा है। बिहार में 1951 से अबतक हुए (सभी लोकसभा एवं विधानसभा) चुनावों में इसके पहले कभी मतदान का प्रतिशत इतना नहीं रहा था। समस्तीपुर में 70.63 प्रतिशत और दरभंगा में 63.35 फीसदी मतदान हुआ।