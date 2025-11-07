Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: 20 सालों में फूटी कौड़ी नहीं, चुनाव में 10 हजार; मोदी-नीतीश पर प्रियंका का वार, राहुल गांधी भी बोले

Bihar Chunav: 20 सालों में फूटी कौड़ी नहीं, चुनाव में 10 हजार; मोदी-नीतीश पर प्रियंका का वार, राहुल गांधी भी बोले

संक्षेप: Bihar Chunav: प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। बिहार व देश में वोटों की चोरी हो रही है। बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है। कुव्यवस्था की वजह से किसान खेती छोड़कर भाग रहे हैं।

Fri, 7 Nov 2025 08:10 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Chunav: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर, सीतामढ़ी के रीगा व मधुबनी के अरेर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए एनडीए पर तीखे हमले किए। कहा कि एनडीए की सरकार 20 वर्षों तक जनता को फूटी कौड़ी नहीं दी और चुनाव आते 10-10 हजार बांटने लगी। रुपये को परिवार के अच्छे काम में खर्च कर लेना लेकिन वोट नहीं देना।

गांधी ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। बिहार व देश में वोटों की चोरी हो रही है। बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है। कुव्यवस्था की वजह से किसान खेती छोड़कर भाग रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि कभी पीएम ने गांव आकर लोगों से नहीं पूछा कि किस संघर्ष में आप जी रहे हो लेकिन उन्होंने आपकी जमीन अपने दो दोस्तों अदाणी अम्बानी को बेच दी। बिहार में विकास का यह हाल है कि तीन साल में 27 पुल गिरे हैं। उन्होंने कहा कि जिस लड़ाई को महात्मा गांधी ने लड़ी थी, उसी अधिकारों की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।

दिल्ली से चलती है बिहार की सरकार

कांग्रेस सांसद ने कहा कि बिहार की सरकार डबल इंजन की नहीं है बल्कि यह दल्लिी से रिमोट कंट्रोल से चलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंच से भी अलग रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये अलग से दिए जाएंगे। गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन पर मकान बनाकर दिया जाएगा।

पीएम देश में अरबपतियों का राज चाहते हैं

अररिया और पूर्णिया में आयोजित जनसभाओं में कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी खराब है। इसलिए बिहार के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली-मुम्बई जाना पड़ता है।

शिक्षा के लिए बिहार के युवाओं को बेंगलुरु और हैदराबाद जाना पड़ता है। रोजगार के लिए पंजाब, हरियाणा, सूरत, गुजरात जाना पड़ता है। नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि अरबपतियों का राज हो, बिहार के लोगों को रोजगार न मिले इसलिए गलत जीएसटी और नोटबंदी की गई। अररिया शहर के आजाद एकेडमी मैदान में चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, जबकि अदानी के लिए एक रुपये एकड़ में जमीन उपलब्ध कराई गई। राहुल गांधी ने कहा कि वह जहां भी जाते हैं, हर प्रदेश में बिहार के युवा मिलते हैं।

फटी शर्ट पहने बिहार के युवा को सड़क बनाते देखा

राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख में फटी हुई शर्ट पहने बिहार के युवा को सड़क बनाते देखा। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप मजदूरी करने से खुश हो? यहां के युवा डॉक्टर, इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बन सकते क्या? कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेंगे। प्राचीन स्थलों को संवार बिहार को पर्यटन का हब बनाएंगे। मखाना उगाने वालों को उनकी मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा।

