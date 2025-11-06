बिहार चुनाव: सरकारी अधिकारी नहीं थे फिर भी पोस्टल बैलेट से पड़ गया वोट, डीएम से शिकायत
संक्षेप: बिहार चुनाव: मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा स्थित बूथ संख्या 284 पर एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से गिरा दिया गया है जबकि वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
बिहार के 18 जिलों में वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया। कई बूथों पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली है। इस बीच मुजफ्फऱपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने डीएम से शिकायत की है कि उनका वोट किसी ने पोस्टल बैलेट से डाल दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स का वोट पोस्टल बैलेट से डाला गया है वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं हैं।
मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा स्थित बूथ संख्या 284 पर एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से गिरा दिया गया है जबकि वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जब वह वोट डालने बूथ पर पहुंचे तो बताया गया कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से पहले ही डाल दिया गया है। इस पर नाराज होकर उन्होंने डीएम और अन्य अधिकारी से शिकायत की है।
पटना में दो महिलाओं को वोट डालने से रोका
इधऱ पटना में दो महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें पहले चरण के चुनाव में वोट ही नहीं डालने दिया गया। श्रेया मेहता ने कहा कि बीएलओ ने हमें स्लिप नहीं दिया। हमें यह कहा गया कि हम स्लिप डाउनलोड करें वरना हमें वोट नहीं देने दिया जाएगा। मेरे पास मेरा वोटर कार्ड था और मेरा नाम भी यहां वोटर लिस्ट में था। मेरा सीरियल नंबर 17 है। हम सुबह 6.30 बजे से इंतजार कर रहे थे। अब हमें वापस जाने के लिए कहा गया है।
इसी तरह अनुपमा शर्मा ने कहा कि मुझे वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। मेरे पास स्लिप नहीं है। मेरे नाम मतदाता सूची में था। मेरे पास मेरा आईडी कार्ड भी है। मैं अब अपना मतदान नहीं करूंगी। यह पहला मौका है जब हम इस तरह के हालत का सामना कर रहे हैं।