Bihar Chunav: नीतीश कठपुतली, मोदी- शाह के हाथ रिमोट; राहुल बोले- RSS देश को बांटना चाहता है

संक्षेप: Bihar Chunav: राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में रिमोट की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। नीतीश कुमार बस कठपुतली बनकर रह गए हैं।

Bihar Chunav: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं पर यहां की सरकार रिमोट सेचल रही है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर देश को बांटने के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए के दल वोट चोरी से बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं।

रविवार को पूर्णिया और किशनगंज में चुनावी जनसभाओं में कहा कि बिहार के बुनकरों और मखाना किसानों के लिए बाजार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि उनको उनके उत्पाद की उचित कीमत मिल सके। राहुल गांधी ने यहां एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी का प्लान पूरे देश में लागू करना चाहती है। इन्होंने हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में यही काम किया है। अब ये यही काम बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार में एनडीए की सरकार पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में रिमोट की सरकार है, जिसका रिमोट नरेंद्र मोदी व अमित शाह के पास है। नीतीश कुमार बस कठपुतली बनकर रह गए हैं। एनडीए ने नीतीश कुमार को बस मुखौटा बनाकर रख दिया है। भाजपा पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी फर्जी वोटर लिस्ट आएगी और भाजपा के लोग फर्जी वोट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता ऐसा नहीं होने देगी। वो पोलिंग बूथ पर खड़ी होकर वोट चोरी रोकेगी।

राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संविधान में हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, लेकिन भाजपा के लोग अमीरों की मदद करने के लिए, जनता का धन लूटने के लिए और संविधान को कुचलने के लिए वोट चोरी करते हैं। इस दौरान मंच पर किशनगंज सांसद डॉ मोहम्मद जावेद आज़ाद सहित अन्य महागठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। राहुल ने कहा कि एनडीए के नेता कहते हैं कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। वे झूठ बोलते हैं। अमेरिका में हजारों का मखाना मिलता है, लेकिन बिहार में मखाना की खेती होती है, यहां के किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता है।

हिन्दुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई