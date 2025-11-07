Bihar Chunav: नीतीश या तेजस्वी, आधी आबादी ने किसके लिए दिखाया दम? इनके जज्बे से चुनाव आयोग भी गदगद

संक्षेप: Bihar Chunav: महिलाओं का उत्साह चरम पर रहा। पहले मतदान फिर बाकी काम का निश्चय खासतौर से नजर आया। तीखी धूप में सुस्ती के साथ सुबह की पोलिंग शुरू हुई, इसके बावजूद बुजुर्ग महिलाएं और पहली बार वोट करने वाली युवतियों की खुशी देखते ही बन रही थी।

Bihar Chunav: बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के तुरंत बाद हो रहे लोकतंत्र के महान उत्सव में महिलाओं का उत्साह चरम पर रहा। पहले मतदान फिर बाकी काम का निश्चय पहले चरण के चुनाव में खासतौर से नजर आया। अपने पूरे रौ के साथ फैली तीखी धूप में सुस्ती के साथ सुबह की पोलिंग शुरू हुई, बावजूद बुजुर्ग महिलाएं और पहली बार वोट करने वाली युवतियों की खुशी देखते ही बन रही थी। बक्सर में एक परिवार की तीन पीढ़ियों को एक साथ मतदान करता देख अन्य वोटर भी प्रेरित हुए। अस्थावां के बिंद आदर्श मध्य विद्यालय में परदादी मुंद्रिका देवी ने बेटे की दुकान बंद करवाकर चार पीढ़ियों के 18 सदस्यों के साथ मतदान किया। भोजपुर के बड़हरा विधानसभा के मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंगेर में सुबह सात बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार लग गई। जमालपुर में अग्रहण पंचायत के बूथ पर 104 वर्षीय बजरंगी सिंह ने अपनी 95 वर्षीय पत्नी पार्वती देवी के साथ मतदान किया। अस्थावां, बिंद व सरमेरा के कई बूथों पर लोगों ने 80 से 100 साल के दर्जनों बुजुर्गों को लेकर बूथ पर मतदान कराया। वहीं, हरनौत के बस्ती गांव की 96 वर्षीया सावित्री देवी ने डीडीसी श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर की मदद से व्हील चेयर से बूथ पर पहुंच वोट किया। दरौंदा में गृहिणी रामावती देवी ने बताया कि इस बार महिलाओं में पहले से ज्यादा जोश है।

चूल्हा-चौका निपटाकर महिलाएं वोट करने पहुंचीं सारण जिले में भी कई केंद्रों पर महिलाओं की कतारें पुरुषों से लंबी रहीं। बक्सर में महिला मतदाताओं में मतदान को लेकर एक अलग तरह का जुनून देखा जा रहा था। दल्लुपुर के मतदान केंद्र पर 80 वर्षीय शांति देवी ने अपने पुत्र दिलीप मिश्रा व एक सुरक्षाकर्मी के सहयोग से मतदान किया। गोपालगंज के बैकुंठपुर में भी दोपहर 12 बजे के बाद सभी बूथों का नजारा बदल गया। चूल्हा-चौका निपटाकर बड़ी संख्या में महिलाएं वोट करने पहुंचीं। मतदान केंद्रों पर वोटिंग को लेकर महिलाओं की कतार लगी थी।