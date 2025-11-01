Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: छक्का मारने को बेताब नीतीश के मंत्री संजय सरावगी, ये 3 योद्धा दे रहे कड़ी चुनौती

Bihar Chunav: छक्का मारने को बेताब नीतीश के मंत्री संजय सरावगी, ये 3 योद्धा दे रहे कड़ी चुनौती

संक्षेप: Bihar Chunav: संजय सरावगी लगातार पांच बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उनका सामना कई दिग्गजों से है और इसलिए चुनौती भी पहले से कहीं ज्यादा है।

Sat, 1 Nov 2025 06:58 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, संतोष कुमार झा, दरभंगा
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 6 नवम्बर को है। दरभंगा नगर निगम के वार्ड पार्षद से सियासी सफर शुरू कर सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचने वाले संजय सरावगी लगातार पांच बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस चुनाव में वे भाजपा प्रत्याशी के रूप में छठी बार ताल ठोक रहे हैं। इस बार उनका सामना कई दिग्गजों से है और इसलिए चुनौती भी पहले से कहीं ज्यादा है।

बदले सियासी समीकरण के बीच इस बार उनके सामने महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में वीआईपी के उमेश सहनी तो जन सुराज से चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे आरके मिश्रा चुनाव मैदान में हैं। यहां से द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया भी मैदान में हैं। पुष्पम पूर्व एमएलसी डॉ. विनोद चौधरी की पुत्री व बेनीपुर के जदयू विधायक सह प्रत्याशी प्रो. विनय चौधरी की भतीजी हैं। ऐसे में वोटों का बिखराव रोक जीत की राह को सरपट बनाना सरावगी के लिए चुनौती हो सकती हैं।

एबीवीपी से जुड़ राजनीति का ककहरा सीखने वाले संजय सरावगी ने 2005 के विस चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता मदन मोहन झा को बड़े अंतर से हरा सबको चौंका दिया था। तब से आज तक वे भाजपा के टिकट पर दरभंगा सीट से लगातार जीतते रहे हैं। उन्हें बिहार सरकार में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री बनाया गया था। भाजपा युवा मोर्चा व पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा उपयोगिता साबित की है। 56 वर्षीय सरावगी एमकॉम व एमबीए डिग्रीधारी हैं। वे लगातार 20 वर्षों से दरभंगा सीट से विधायक हैं। सरावगी ने 2005 के चुनाव में कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा को 24983 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया था।

संयज का सियासी सफर

● 1990 : समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जेल गए और 15 दिनों तक जेल में रहे।

● 2000 : पहली बार दरभंगा नगर निगम के वार्ड पार्षद चुने गए

● 2005 : कांग्रेस के मदन मोहन झा को हराकर पहली बार विधायक बने, तब से लगातार पांच बार चुनाव जीत चुके हैं

● 2018 : विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति बनाये गये

● 2025 : पहली बार राजस्व व भूमि सुधार मंत्री बनाये गए

बड़े नेताओं के समर्थन से एनडीए को राहत

इस चुनाव में बड़े नेताओं के समर्थन से सरावगी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हायाघाट से दो बार विधायक व दरभंगा सीट पर 2020 में सरावगी के प्रतिद्वंद्वी रहे अमरनाथ गामी ने सरावगी को समर्थन देने की घोषणा की है। मधुबनी लोकसभा चुनाव लड़ चुके बद्री पूर्वे ने भी सरावगी को समर्थन देने की घोषणा की है।

