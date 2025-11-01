Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: नीतीश ने मांगा एक और मौका, 3 मिनट 53 मिनट के वीडियो संदेश में क्या-क्या बोले सीएम?

संक्षेप: Bihar Chunav: नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी कर एक और मौका देने की अपील की है।

Sat, 1 Nov 2025 10:16 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। मौसम की बेरुखी के बावजूद नेता जनता से कनेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शुक्रवार को बारिश के कारण नीतीश कुमार समेत कई स्टार प्रचारकों का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। नीतीश कुमार ने कार से करीब ढाई सौ किलोमीटर की यात्रा कर मधुबनी और समस्तीपुर में रोड शो किया। शनिवार को नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी कर एक और मौका देने की अपील की।

नीतीश कुमार ने कहा कि जिस स्थिति में उन्हें बिहार की कमान मिली थी वह बहुत बुरा दिन था। उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। सीएम ने कहा कि इमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके स्थिति को बदला। पहले विधि व्यवस्था की स्थित बहुत खराब थी। महिलाओं की दशा और भी दयनीय थी। एनडीए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, युवाओं को रोजगार जैसे क्षेत्रों में काम करके हालात को पटरी पर लाया। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। महिलाएं अब किसी पर निर्भर नहीं हैं। हमारी सरकार ने समाज के सभी तबकों का विकास किया। हिंदू, मुसलमान, अपर कास्ट, दलित, पिछड़ा सबके उत्थान को लक्ष्य बनाकर काम हुआ। आज स्थिति यह है कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि सम्मान का विषय है।

संबोधन में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास को प्राथमिकता में रखा है। उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। डबल इंजन सरकार होने की वजह से विकास की गति में काफी तेजी आई है। आग्रह है कि एनडीए को एक और मौका दीजिए ताकि बाकी बचे कार्यों को पूरा किया जा सके।

सीएम ने कहा कि बिहार देश के टॉप राज्यों में शामिल हो, इसके लिए आगामी 6 नवम्बर और 11 नवम्बर को मतदान केंद्र पर पहुंचकर अधिक से अधिक मतदान करें। हालांकि, आज भी नीतीश कुमार की कई चुनावी जनसभाएं हैं। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो कार से ही प्रचार अभियान पर निकलने वाले हैं। आज मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली में सीएम की जनसभा होने वाली है।

