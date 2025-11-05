बिहार चुनाव : मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर विरासत, बगावत और जाति का जोर; समझिए पूरी गणित

संक्षेप: बिहार चुनाव : बागमती और बूढ़ी गंडक से घिरे गायघाट पर इस बार सबकी नजर है। चुनाव से ऐन पहले एनडीए में खुलकर बगावत सामने आई थी। यहां सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह जदयू से मैदान में हैं।

आपातकाल के बाद के चुनाव में जेल का ताला टूटेगा, हमारा जॉर्ज जीतेगा का नारा बुलंद कर प्रतिरोध की आवाज बने मुजफ्फरपुर में इस बार न तो बड़े नारे हैं, न ही स्थानीय मुद्दों का शोर। बलिदानी जुब्बा सहनी की इस धरती पर पूरी लड़ाई विरासत, बगावत और जातियों की रहबरी के दावों और गुणा-भाग के इर्द-गिर्द ही लड़ी जा रही है। सियासत में पुरानी हनक खो देने और बड़े सपने टूटने का मलाल तो दिखता है, लेकिन चुनाव में सब इससे ही तय नहीं होगा।

गायघाट बागमती और बूढ़ी गंडक से घिरे गायघाट पर इस बार सबकी नजर है। चुनाव से ऐन पहले एनडीए में खुलकर बगावत सामने आई थी। यहां सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह जदयू से मैदान में हैं। सामने निवर्तमान विधायक राजद के निरंजन राय हैं। राजपूत और यादवों की बड़ी आबादी वाले गायघाट में जनसुराज के अशोक सिंह द्वारा लड़ाई त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की चर्चा है। जदयू से निकाले गए पूर्व विधायक महेश्वर यादव और उनके पुत्र प्रभात किरण अब राजद में हैं।

इनके असर पर भी सबकी नजर है। जारंग चौक पर मिले गुड्डू सिंह कहते हैं, वोट कट रहा है। समझ जाइए कि फायदा किसको मिलेगा। प्लम्बर मुश्ताक अहमद कहते हैं, यहां यादव भी टूटते रहे हैं और अल्पसंख्यक भी। मधुरपट्टी-भटगामा घाट पर बागमती नदी में 2023 में हुए भीषण नाव हादसे में बारह लोगों की मौत हुई थी। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। अब यहां पुल बनने जा रहा है। नदी के पास बैठे 95 वर्षीय राम विलास पासवान कहते हैं, यहां वोट बंटा हुआ है।

मो. काली मानते हैं कि बागमती का अभिशाप पुराने जमाने के रसूखदारों की देन है। नदी की तेज धारा पर नियंत्रण जरूरी है। हाजीपुर को जोड़ने वाले हाईवे से उतरकर कुढ़नी की ओर बढ़ते ही स्वर्ण व्यवसायी पुरुषोत्तम कुमार मिलते हैं। कहते हैं, यहां 60 और 40 फीसदी की लड़ाई है। दोनों किले मजबूत हैं। अभय राणा उन्हें खारिज करते हैं। कहते हैं, जो लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं, उन्हें यह भ्रम ले डूबेगा।

बंगरा वंशीधर के अनुज कहते हैं, कुढ़नी में एक वर्ग के मतदाताओं की उपेक्षा हो रही है। इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसी पंचायत के गौआं में मो. शकील सूबे की सियासत समझाते हैं। कहते हैं, ढोल-ताशा बजाकर तीन फीसदी वाले को तो साथ ले लिया, लेकिन 18 वाले का क्या? सहनी बहुल कुढ़नी में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता और राजद के सुनील कुमार सुमन उर्फ बबलू कुशवाहा आमने-सामने हैं। जन सुराज के अफरोज आलम भी मैदान में हैं।

सकरा सुरक्षित सीट सकरा में चुनावी गहमागहमी के बीच तिरहुत नहर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। सीट अभी जदयू के अशोक चौधरी के पास है। इस बार जदयू से उनके पुत्र आदित्य कुमार मैदान में हैं। सामने कांग्रेस के उमेश राम हैं। राजपूत, सहनी और मुस्लिम बहुल सकरा के मारकन चौक के वसुधा केंद्र पर बेटे के साथ पहुंची जूली सेंटर संचालक से पूछती हैं, स्कूल वाला पईसा अलई की न? वोट किसे पड़ रहा है पूछने पर कंधे उचका देती हैं।

खाता में दस हजार आया कि नहीं पूछने पर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आया। पैसे का क्या किया पूछने पर बोलती हैं, बकरी पालन शुरू किए हैं। केंद्र संचालक कौशल बताते हैं कि यहां लड़ाई आमने-सामने की है। सीहो चौक पर बासमती देवी कहती हैं, गांव में हमर फास्ड फूड के दुकान हई। पैसा अलई है। काम बढ़ रहल हई।

मीनापुर सहनी, यादव और कुशवाहा की बहुलता वाले मीनापुर में राजद के मुन्ना यादव के सामने जदयू के अजय कुमार हैं। अजय विधायक और मंत्री रहे दिनेश कुशवाहा के बेटे हैं। नरकटिया पंचायत में बुजुर्ग फिरंगी सहनी कहते हैं, सीधी लड़ाई है। केवल समाज का उम्मीदवार होना मायने नहीं रखता।

पेंशन की बात पर नफा-नुकसान गिनाते हैं। वहीं बर्तन मांज रही चाय दुकानदार की बेटी बच्ची देवी कहती हैं, जेकर खलिययी ह ओकर सरीयत न देबई? चंद कदम दूर कैलाश सहनी जनरल स्टोर चलाते हैं। कहते हैं, सड़क और बिजली नहीं मिली होती तो हम आज कहां होते?

मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में कांग्रेस के कब्जे वाली एकमात्र सीट मुजफ्फरपुर में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। पांच बार विधायक रहे कांग्रेस के बिजेन्द्र चौधरी फिर मैदान में हैं। भाजपा ने चेहरा बदलकर रंजन कुमार को उतारा है। जिले में संगठन का नेतृत्व कर चुके रंजन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जन सुराज से चर्चित डॉक्टर एके दास मैदान में हैं और जनसुराज के बागी संजय केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं।

यहां सबसे अधिक चर्चा भितरघात और कौन-किसका-कितना वोट काट रहा इसकी ही है। मिठननपुरा चौक पर सुमित कुमार व प्रताप नारायण बताते हैं कि पीएम और योगी की सभा से सब बदल गया है। न बगावत होगी, न भितरघात। पानी टंकी चौक पर अजय कुमार कहते हैं, यहां बदलाव चाहिए, लेकिन राज्य में नहीं। काजीमोहम्मदपुर के रामप्रसाद सिंह का मानना है कि विकास और महिला बड़ा फैक्टर है। इमलीचट्टी के अवधेश का मानना है कि मुजफ्फरपुर की उपेक्षा हो रही है।

बोचहां बोचहां में पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र राजद के अमर पासवान फिर मैदान में हैं। सामने लोजपा (आर) की बेबी कुमारी हैं। पिछली बार रमई राम की बेटी गीता कुमारी ने बेबी के वोट में सेंधमारी की थी। दोनों इस बार एनडीए का हिस्सा हैं। बोचहां के सलहा मिर्जापुर में उपेन्द्र सिंह कहते हैं, एक परिवार में भी एक विचार न हई। कुरेदने पर खुलते हैं, सब ठीक चल रहल हई। पास खड़ी इंद्रा देवी की राय अलग है।

कहती हैं, पैसा केकरो अलई, केकरो न अलई। रामसखी देवी कहती हैं, सुनली ह कि सबके अतई। सरफुद्दीनपुर के संजय कुमार समीकरण समझाते हैं, कलवार और वैश्य साथ हैं। नतीजा नहीं बदलेगा। सब्जी कारोबारी मो. अशरफ का मानना है कि न यहां बदलाव दिख रहा न राज्य में। एक कसक है। कहते हैं, लोग आयुर्वेदिक अस्पताल ही खा गए।

कांटी भूमिहार और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाले कांटी में दोनों प्रमुख प्रत्याशी जदयू के अजीत कुमार और राजद के इसराइल मंसूरी मंत्री रहे हैं। पिछली बार जदयू के उम्मीदवार मो. जमाल थे और अजीत कुमार निर्दलीय उतरे थे। इस बार जमाल जदयू के हिस्सा हैं। जन सुराज से सुदर्शन मिश्रा मैदान में हैं। कांटी में बिजलीघर की छाई से कठिनाई और बड़कागांव चौर को लेकर उदासीनता की चर्चा है।

कांटी चौक पर चंद्रभूषण सिंह कहते हैं, किसने क्या किया, वोटर सब देख रहा है। हम इस बार बंटने वाले नहीं हैं। साथ बैठे जगन राम टोकते हैं। कहते हैं, बदलाव जरूरी है। कांटी के व्यवसायी चंदन की राय अलग है। कहते हैं कि साफ छवि वाले को चुनना चाहिए। शिवचंद्र सहनी कहते हैं, सहनी समाज पासा पलट सकता है।

औराई दशकों से बाढ़ से जूझते औराई में चचरी की मजबूरी बड़ी पीड़ा है। बागमती और लखनदेई पर पुल का इंतजार है। यह सीट इस बार चुनाव की शुरुआत में खासी चर्चा में रही। यहां निवर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट कट गया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में चले गए पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को यहां से उतारा है। अजय भी अब भाजपा में लौट आए हैं।

रामसूरत ने शुरू में तीखे तेवर दिखाए। उनकी पीड़ा बाद में भी गाहे-बगाहे झलकी। महागठबंधन की ओर से वीआईपी के भोगेंद्र सहनी मैदान में हैं। जन सुराज ने बबलू सिंह को उतारा है। यादव, मुस्लिम मतदाताओं के असर वाले औराई में यूं तो लड़ाई सीधी मानी जा रही, लेकिन रामसूरत फैक्टर पर भी नजर है। रामखेतारी के बलम सहनी का मानना है कि उम्मीदवार से जरूरी सरकार को देखना है।

पारू किसान बहुल पारू में सबकी नजर बगावत के असर पर है। भाजपा की यह सीट इस बार रालोामो को मिली है। लगातार भाजपा से विधायक रहे अशोक कुमार सिंह बागी होकर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। रालोमो ने मदन चौधरी को उतारा है। पिछली बार अशोक से हारे राजद के शंकर प्रसाद इस बार भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। राजपूत, यादव समाज के अधिक प्रभाव वाले पारू में भूमिहार भी अहम भूमिका निभाते हैं।

माना जा रहा है कि इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होगी। वाया नदी की उड़ाही पर उदासीनता, चौर से जल निकासी के इंतजाम नहीं होने की कसक सामने आती है। राजकिशोर शर्मा कहते हैं कि किसानों की मुश्किलें कम करना जरूरी है। वे कर्पूरी ठाकुर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उन्हें किसने उचित सम्मान दिया? जितेंद्र सहनी को बदलाव की संभावना नहीं। कहते हैं कि सबको कुछ न कुछ मिल ही रहा है।

साहेबगंज बड़े दियारा क्षेत्र वाल साहेबगंज में राजपूत, यादव और वैश्य के साथ मुस्लिम मतदाताओं की भी अहम भूमिका मानी जाती है। निवर्तमान मंत्री भाजपा के राजू कुमार सिंह फिर मैदान में हैं। राजद से पृथ्वीनाथ राय लड़ रहे हैं। जन सुराज के ठाकुर हरि किशोर सिंह भी जोर आजमा रहे हैं। मतदाताओं का मानना है कि सीधी लड़ाई में कितनी सेंधमारी होती है यह देखना होगा।

मकड़ी टोला के मो. मुस्तकिम कहते हैं कि वोटर स्पष्ट राय बनाकर बैठा है। दुविधा नहीं है। खुर्शेदा निवासी वैद्यनाथ राय कहते हैं कि बदलाव ही लोकतंत्र को मजबूती देता है। दियारा के हुस्सेपुर नया टोला के वीरेंद्र सहनी कहते हैं कि हमने पिछली बार जिसका साथ दिया, इस बार भी उसके ही साथ हैं। महिलाओं का रुख बहुत कुछ तय करेगा।

बरुराज चंपारण से सीमा साझा करने वाले बरुराज में मोतीपुर चीनी मिल बंद होने का मलाल दिखता है। हर बड़ी सियासी सभा मिल की जमीन पर ही होती है, पर इसका ताला नहीं खुला। यहां भाजपा के निवर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह फिर मैदान में हैं। सामने महागठबंधन से वीआईपी के राकेश कुमार हैं। यादव, मुस्लिम और बनिया मतददाताओं की बहुलता वाले बरुराज में दोनों के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है।

मोतीपुर के नागेन्द्र सहनी कहते हैं कि हम सपनों की बजाय हकीकत पर भरोसा करना चाहते हैं। हालांकि, दारोगा राय बदलाव चाहते हैं। मो. फैज़ुर रहमान को सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना जरूरी लगता है। समाजसेवी गोना महतो इसे अस्मिता का चुनाव मानते हैं।

किसके कब्जे में कौन सी सीट ● एनडीए : 06

● महागठबंधन : 05

● गायघाट : राजद, निरंजन राय

● औराई : भाजपा, रामसूरत राय

● मीनापुर : राजद, राजीव कुमार

● बोचहां (सु.) : राजद, अमर पासवान

● सकरा (सु.): जदयू, अशोक कुमार चौधरी

● कुढ़नी : भाजपा, केदार गुप्ता

● मुजफ्फरपुर : कांग्रेस, विजेन्द्र चौधरी

● कांटी : राजद, इसराइल मंसूरी

● बरुराज : भाजपा, अरुण कुमार सिंह

● साहेबगंज : भाजपा, राजू कुमार सिंह