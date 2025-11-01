Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Chunav Modi 112 inch chest could have captured Pakistan in 5 hours Jitan RamManjhi slams Rahul Tejashwi
मोदी का 112 इंच का सीना, 5 घंटों में पाकिस्तान हथिया लेते अगर... मांझी ने राहुल-तेजस्वी को लपेटा

मोदी का 112 इंच का सीना, 5 घंटों में पाकिस्तान हथिया लेते अगर... मांझी ने राहुल-तेजस्वी को लपेटा

संक्षेप: Bihar Chunav: चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी का सीना 112 इंच का है। वे पांच घंटे में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेने की ताकत रखते हैं। 

Sat, 1 Nov 2025 01:28 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav: केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व सीएम और हिन्दु्स्तानी आवाम मोर्चा(HAM)के संरक्षक जीतनराम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का सीना 112 इंच का है। वे चाहते तो पांच घंटे में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते। मांझी ने राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें कांग्रेस सांसद दावा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने सरेंडकर कर ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगा दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि चोरी करने के प्रयास का आरोप लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वैशाली के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का सीना 112 इंच का है। उनके हाथों में बिहार सुरक्षित रहेगा। पुलवामा में आतंकियों ने महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा तो आतंकियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी चाहते तो पांच घंटे में पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते। लेकिन पाकिस्तान की जनता का कोई दोष नहीं था, उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी इसलिए युद्ध रोक दिया।

ये भी पढ़ें:मतदान के दिन भी मोदी मांगेंगे वोट, इन जिलों में 6 नवम्बर को पीएम की रैली
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जनता ने जननायक का सम्मान दिया। दो दिन के युवक तेजस्वी यादव को राजद वाले जननायक बता रहे हैं। यह तो उपाधि की चोरी है। इन लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है। वोट नीतीश कुमार को देना है जिन्होंने एक मुशहर के बेटे(मुझे) को सीएम बनाया। लालू यादव का राज रहता तो अपने बेटे को बैठा देते।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य बनेगा। नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी से बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार बिहार को चला रही है और आगे भी अच्छे से चलाएगी। इसलिए आप लोगों को किसी और पर भरोसा नहीं करना है। खासकर जंगलराज वालों पर तो कभी नहीं। ये लोग गरीबों का हक लूटने के लिए जैसे भी हो सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं।

नरेंद्र मोदी फिर बिहार आ रहे हैं। रविवार को वे नवादा, भोजपुर, आरा में चुनावी सभा करेंगे और शाम में पटना में रोड शो करेंगे। 6 तारीख को भागलपुर और अररिया में रैली करेंगे।

ये भी पढ़ें:विकसित बिहार का विजन, एनडीए के संकल्प पत्र पर पीएम मोदी ने क्या कहा
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections Narendra Modi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।