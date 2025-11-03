Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar chunav mehboob alam and rjd kiran devi win over 50000 votes in assembly election 2020
Bihar Chunav: महबूब आलम को 53597 तो किरण देवी को 50607 वोट, पिछले चुनाव में इन सीटों पर हुई बड़ी जीत

Bihar Chunav: महबूब आलम को 53597 तो किरण देवी को 50607 वोट, पिछले चुनाव में इन सीटों पर हुई बड़ी जीत

संक्षेप: Bihar Chunav: सबसे पहला नाम कटिहार जिले का बलराम विधानसभा सीट का आता है। इस सीट से सीपीआई (एमएल) के प्रत्याशी महबूब आलम ने सबसे ज्यादा 53597 वोटों से जीत हासिल की थी। महबूब आलम ने इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के बरूण कुमार झा को पटखनी दी थी।

Mon, 3 Nov 2025 11:59 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav: बिहार में चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने वोटरों से अपील की है कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी नेताओं ने ऐसी ही अपील की थी। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में पिछले साल हुए चुनाव के बाद उन 10 सीटों के बारे में बताएंगे जहां सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कटिहार जिले का बलराम विधानसभा सीट का आता है। इस सीट से सीपीआई (एमएल) के प्रत्याशी महबूब आलम ने सबसे ज्यादा 53597 वोटों से जीत हासिल की थी। महबूब आलम ने इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के बरूण कुमार झा को पटखनी दी थी। इसी तरह एक और बड़ी जीत संदेश विधानसभा सीट पर हासिल की गई थी। इस सीट पर राजद की किरण देवी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 50607 मतों से हराया था।

ये भी पढ़ें:कोई 12 वोट से हारा, कोई 113 से; 2020 में कम अंतर से हार-जीत वाली सीटें अब अहम
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

अगिआंव विधानसभा सीट पर सीपीआई (एमएल) के प्रत्याशी मनोज मंजिल 48550 वोट से जीते थे। मनोज मंजिल ने इस सीट पर जदयू के प्रभुनाथ प्रसाद को चित किया था तेघड़ा विधानसभा सीट पर ऐसी ही बड़ी जीत देखने को मिली थी। इस सीट पर सीपीआई के राम रतन सिंह 47979 वोटों से जीते थे। इस सीट पर जदयू के बीरेंद्र कुमार की हार हुई थी।

ब्रहमपुर विस सीट पर राजद प्रत्याशी शंभुनाथ यादव ने एलजेपी के हुलास पांडे को 51141 वोटों से परास्त किया था। औराई विधानसभा सीट से बीजेपी के रामसूरत कुमार ने सीपीआई (एमएल) के प्रत्याशी मोहम्मद आफताब आलम को 47866 वोटों से हराया था।

अमौर विधानसभा सीट से AIMIM के प्रत्याशी अख्तरूल इमाम ने जदयू के सहा जफर को 52515 वोटों से पटखनी दी थी। बहादुरगंज विधानसभा सीट से AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद अंज नयामी ने वीआईपी प्रत्याशी को 45215 वोटों से हराया था।

कहलगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पवन कुमार यादव ने कांग्रेस के शुभानंद मुकेश को 42892 वोटों से हराया था। निर्मली विश सीट से जदयू की अनुराधा प्रसाद यादव ने राजद प्रत्याशी को 43922 वोटों के अंतर से हराया था।

ये भी पढ़ें:दुलारचंद को कुचलने वाली कार की तलाश, CID भी कर रही जांच; अनंत से होगी पूछताछ
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।