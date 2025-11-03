Bihar Chunav: महबूब आलम को 53597 तो किरण देवी को 50607 वोट, पिछले चुनाव में इन सीटों पर हुई बड़ी जीत

संक्षेप: Bihar Chunav: सबसे पहला नाम कटिहार जिले का बलराम विधानसभा सीट का आता है। इस सीट से सीपीआई (एमएल) के प्रत्याशी महबूब आलम ने सबसे ज्यादा 53597 वोटों से जीत हासिल की थी। महबूब आलम ने इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के बरूण कुमार झा को पटखनी दी थी।

Bihar Chunav: बिहार में चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने वोटरों से अपील की है कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी नेताओं ने ऐसी ही अपील की थी। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में पिछले साल हुए चुनाव के बाद उन 10 सीटों के बारे में बताएंगे जहां सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कटिहार जिले का बलराम विधानसभा सीट का आता है। इस सीट से सीपीआई (एमएल) के प्रत्याशी महबूब आलम ने सबसे ज्यादा 53597 वोटों से जीत हासिल की थी। महबूब आलम ने इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के बरूण कुमार झा को पटखनी दी थी। इसी तरह एक और बड़ी जीत संदेश विधानसभा सीट पर हासिल की गई थी। इस सीट पर राजद की किरण देवी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 50607 मतों से हराया था।

अगिआंव विधानसभा सीट पर सीपीआई (एमएल) के प्रत्याशी मनोज मंजिल 48550 वोट से जीते थे। मनोज मंजिल ने इस सीट पर जदयू के प्रभुनाथ प्रसाद को चित किया था तेघड़ा विधानसभा सीट पर ऐसी ही बड़ी जीत देखने को मिली थी। इस सीट पर सीपीआई के राम रतन सिंह 47979 वोटों से जीते थे। इस सीट पर जदयू के बीरेंद्र कुमार की हार हुई थी।

ब्रहमपुर विस सीट पर राजद प्रत्याशी शंभुनाथ यादव ने एलजेपी के हुलास पांडे को 51141 वोटों से परास्त किया था। औराई विधानसभा सीट से बीजेपी के रामसूरत कुमार ने सीपीआई (एमएल) के प्रत्याशी मोहम्मद आफताब आलम को 47866 वोटों से हराया था।

अमौर विधानसभा सीट से AIMIM के प्रत्याशी अख्तरूल इमाम ने जदयू के सहा जफर को 52515 वोटों से पटखनी दी थी। बहादुरगंज विधानसभा सीट से AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद अंज नयामी ने वीआईपी प्रत्याशी को 45215 वोटों से हराया था।