Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar chunav me mujhe nahi bulaya gaya congress mp shashi tharoor reaction on big loss of india alliance
'बिहार चुनाव में मुझे नहीं बुलाया गया इसलिए...', गठबंधन की करारी हार पर शशि थरूर का रिएक्शन

'बिहार चुनाव में मुझे नहीं बुलाया गया इसलिए...', गठबंधन की करारी हार पर शशि थरूर का रिएक्शन

संक्षेप: कांग्रेस के सीनियर नेता और केरल की तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बिहार चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस प्रतिक्रिया के दौरान शशि थरूर का दर्द झलक आया। शुक्रवार को शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया।

Fri, 14 Nov 2025 04:19 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

कांग्रेस के सीनियर नेता और केरल की तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बिहार चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस दौरान शशि थरूर का दर्द झलक आया। शुक्रवार को शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी हार के कारणों की जांच करेगी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह इस हार के कारणों का विस्तार से अध्ययन करे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि याद रखें, हम गठबंधन में बड़े सहयोगी नहीं थे और राजद को भी अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे जनादेश में, पार्टी के समग्र प्रदर्शन की जांच करना महत्वपूर्ण है। थरूर ने कहा कि चुनाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं। जाहिर है, जनता का मूड भी मायने रखता है। संगठन की ताकत और कमजोरियों पर सवाल हैं। संदेश देने का सवाल है। इन मुद्दों पर गौर करना होगा।

प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, इसलिए...

बिहार चुनाव में हुई कांग्रेस की करारी हार के बाद शशि थरूर ने कहा कि नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं वहां नहीं था और मुझे बिहार में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इसलिए मैं अपने निजी अनुभव से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जो लोग वहां थे, वे निश्चित रूप से नतीजों का अध्ययन करेंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इस बीच, कांग्रेस के सीनियर नेता एम एम हसन ने पार्टी में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ अपने हालिया लेख के लिए थरूर की तीखी आलोचना की। एक अन्य कार्यक्रम में, हसन ने कहा कि सांसद नेहरू परिवार के समर्थन से राजनीति में आए और उन्हीं की बदौलत उन्हें सारे पद और प्रसिद्धि मिली। अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’ के लिए हाल में लिखे एक लेख में, तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा था कि राजनीतिक परिदृश्य में वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
bihar election result Shashi Tharoor News Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।