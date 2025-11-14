'बिहार चुनाव में मुझे नहीं बुलाया गया इसलिए...', गठबंधन की करारी हार पर शशि थरूर का रिएक्शन

संक्षेप: कांग्रेस के सीनियर नेता और केरल की तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बिहार चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस प्रतिक्रिया के दौरान शशि थरूर का दर्द झलक आया। शुक्रवार को शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया।

कांग्रेस के सीनियर नेता और केरल की तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बिहार चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस दौरान शशि थरूर का दर्द झलक आया। शुक्रवार को शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी हार के कारणों की जांच करेगी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह इस हार के कारणों का विस्तार से अध्ययन करे।

उन्होंने कहा कि याद रखें, हम गठबंधन में बड़े सहयोगी नहीं थे और राजद को भी अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे जनादेश में, पार्टी के समग्र प्रदर्शन की जांच करना महत्वपूर्ण है। थरूर ने कहा कि चुनाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं। जाहिर है, जनता का मूड भी मायने रखता है। संगठन की ताकत और कमजोरियों पर सवाल हैं। संदेश देने का सवाल है। इन मुद्दों पर गौर करना होगा।

प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, इसलिए... बिहार चुनाव में हुई कांग्रेस की करारी हार के बाद शशि थरूर ने कहा कि नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं वहां नहीं था और मुझे बिहार में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इसलिए मैं अपने निजी अनुभव से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जो लोग वहां थे, वे निश्चित रूप से नतीजों का अध्ययन करेंगे।