Bihar Chunav LIVE: विधायक मिश्रीलाल ने भाजपा छोड़ी, राजद में सूरजभान तो जदयू में अरुण की एंट्री

Bihar Chunav Seat Sharing Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन का आज दूसरा दिन है। आज (शनिवार, 11 अगस्त) को दिल्ली में बिहार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कोर ग्रुप के नेताओं की भाजपा आलाकमान के साथ बैठक है जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी उम्मीदवारों पर मंथन के लिए दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की बैठक बुलाई है। कल रात बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार शाम तक एनडीए के सीट शेयरिंग का ऐलान होने की बात कही थी, लेकिन आज सुबह सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर भाजपा के दावे पर संशय बनाते हुए कह दिया कि अभी वार्ता चल रही है। दूसरी ओर महागठबंधन में भी सीटों शेयरिंग पर फाइनल वार्ताएं चल रही हैं। लालू एवं तेजस्वी यादव ने आरजेडी की आपात बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के उम्मीदवारों के साथ ही कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग पर भी मंथन होगा। मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह अपने परिवार के साथ आज पशुपति पारस की रालोजपा छोड़ राजद में शामिल होंगे। वहीं, भूमिहार वोटबैंक को मजबूत कराने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू आज पूर्व सांसद अरुण कुमार की पार्टी में वापसी करा रही है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आज तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव ने भाजपा छोड़ दी है।