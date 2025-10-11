Bihar Chunav LIVE: विधायक मिश्रीलाल ने भाजपा छोड़ी, राजद में सूरजभान तो जदयू में अरुण की एंट्री
Bihar Chunav Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया के बीच एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान का इंतजार है। भाजपा और एलजेपी-आर की दिल्ली में बैठक है। जदयू और राजद में नए नेताओं की एंट्री हो रही है।
Bihar Chunav Seat Sharing Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन का आज दूसरा दिन है। आज (शनिवार, 11 अगस्त) को दिल्ली में बिहार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कोर ग्रुप के नेताओं की भाजपा आलाकमान के साथ बैठक है जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी उम्मीदवारों पर मंथन के लिए दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की बैठक बुलाई है। कल रात बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार शाम तक एनडीए के सीट शेयरिंग का ऐलान होने की बात कही थी, लेकिन आज सुबह सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर भाजपा के दावे पर संशय बनाते हुए कह दिया कि अभी वार्ता चल रही है। दूसरी ओर महागठबंधन में भी सीटों शेयरिंग पर फाइनल वार्ताएं चल रही हैं। लालू एवं तेजस्वी यादव ने आरजेडी की आपात बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के उम्मीदवारों के साथ ही कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग पर भी मंथन होगा। मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह अपने परिवार के साथ आज पशुपति पारस की रालोजपा छोड़ राजद में शामिल होंगे। वहीं, भूमिहार वोटबैंक को मजबूत कराने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू आज पूर्व सांसद अरुण कुमार की पार्टी में वापसी करा रही है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आज तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव ने भाजपा छोड़ दी है।
बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े 11 अक्टूबर 2025 के सभी लेटेस्ट अपडेट्स यहां पढ़ें-
10:15 AM- जीतनराम मांझी दिल्ली रवाना
केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। एनडीए के नेता दिल्ली में हैं, हम भी वहां जा रहे हैं।
09:58 AM- विधायक मिश्रीलाल यादव ने भाजपा से इस्तीफे का ऐलान किया
भारतीय जनता पार्टी के अलीनगर से विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपना त्यागपत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेज रहे हैं। मिश्रीलाल के आरजेडी में जानें की अटकलें हैं।
09:46 AM- बिहार भाजपा के नेता दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक
बिहार भाजपा के कोर ग्रुप के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज सुबह 11 बजे से पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक है। इसमें भाजपा के कैंडिडेट चयन पर चर्चा की जाएगी।
09:30 AM - उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट से खलबली, बोले- सीटों पर वार्ता चल रही
एनडीए के घटक दल आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने आज सुबह सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि सीट शेयरिंग पर वार्ता अभी चल रही है। इससे एक दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के शनिवार शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान होने के दावे पर संशय बन गया है।