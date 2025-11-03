Bihar Chunav: कोई 12 वोट से हारा तो कोई 113 वोट से, 2020 के चुनाव में इन सीटों पर हार का मार्जिन रहा सबसे कम

संक्षेप: Bihar Chunav: मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अनिल कुमार सहनी ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा था। दंगल में राजद प्रत्याशी महज 712 वोट से जीते थे।

बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। दोनों ही गठबंधन के घटक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अब अपनी इस रिपोर्ट में आपको उन 10 सीटों के बारे में बताएंगे जहां चुनावी दंगल में जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। यह अंतर 1000 वोट से भी कम का है।

हिलसा विधानसभा सीट पर जदयू के प्रत्याशी कृष्णमुरारी शरण ने राजद के अतरी मुनि को महज 12 वोट से हरा दिया था।

कांग्रेस उम्मीदवार 113 वोटों से हारे रामगढ़ विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीएसपी के अंबिका सिंह को 189 वोटों के अंतर से हराया था। इसी तरह बरबीघा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के उम्मीदवार गजानंद सहनी को महज 113 वोटों से हराया था। डेहरी सीट पर राजद के फते बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को 464 वोटों से हराया था।