पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने की प्रशांत किशोर से मुलाकात, चुनाव लड़ेंगी या नहीं? क्या हुई बातचीत

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद कहा कि वह टिकट नहीं मांग रहीं, बल्कि महिलाओं के हक और सम्मान की आवाज बनने आई हैं।

बिहार की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा मोड़ तब आया जब भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना के शेखपुरा हाउस में हुई, जहां दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली।

टिकट मांगने नहीं आई हूं: ज्योति सिंह बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ज्योति सिंह ने कहा,“मैं यहां टिकट मांगने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ मिलकर अपनी बात रखना चाहती थी। मेरे साथ जो हुआ, वह किसी और महिला के साथ न हो, यही मेरी कोशिश है। मैं उन तमाम औरतों की आवाज बनना चाहती हूं, जो ऐसा झेल चुकी हैं।”

पीके ने भी दिया मदद का भरोसा मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने भी मीडिया से बयान दिया कि ज्योति सिंह उनसे सिर्फ बातचीत करने आई थीं। उन्होंने कहा, “ज्योति जी एक बिहारी महिला के रूप में मुझसे मिलने आईं। उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहीं भी चुनाव लड़ने या टिकट मांगने की बात नहीं की। उन्होंने बताया कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है और वह चाहती हैं कि बिहार में किसी और महिला के साथ ऐसा न हो। जन सुराज उनके साथ है, लेकिन पारिवारिक मामलों में किसी तरह का कोई दखल नहीं करेगा।”

प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि उनका किसी के निजी रिश्ते या पारिवारिक मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, “मैंने उनसे कहा कि उनके परिवार के मामले में प्रशांत किशोर की कोई भूमिका नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक उनकी सुरक्षा या लोकतांत्रिक अधिकारों की बात है, जन सुराज उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्हें कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए।”