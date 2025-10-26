बिजेंद्र यादव, लेशी सिंह समेत इन 8 मंत्रियों का क्या होगा, दूसरे चरण में फैसला

संक्षेप: दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के प्रमुख दलों में राजद के सबसे अधिक 70, भाजपा के 52, जदयू के 45, कांग्रेस के 37, लोजपा (रा) के 15, वीआईपी के आठ, हम के छह, रालोमो के चार और वाम दलों के 11 उम्मीदवार हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इस चरण में आठ वर्तमान मंत्री सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इस चरण में बिहार सरकार के मंत्री सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, झंझारपुर से मंत्री नीतीश मिश्र, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, धमदाहा से लेशी सिंह, अमरपुर से जयंत राज, चकाई से सुमित कुमार सिंह, चैनपुर से जमा खान और हरसिद्धि (सुरक्षित) से कृष्णनंदन पासवान की अग्निपरीक्षा होगी।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही एक दर्जन से अधिक पूर्व मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला इस चरण में होगा। पूर्व मंत्रियों में सुनील कुमार पिंटू, कृष्ण कुमार ऋषि, विनोद नारायण झा, रामनारायण मंडल भाजपा के टिकट पर, दामोदर रावत जदयू, जयप्रकाश नारायण यादव, बीमा भारती, समीर कुमार महासेठ, कुमार सर्वजीत, शाहनवाज आलम और बृजकिशोर बिंद राजद से, जबकि अनिल कुमार हम सेकुलर और मुरारी प्रसाद गौतम लोजपा (रा) से चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में कांग्रेस विधायक दल के वर्तमान और पूर्व नेता शकील अहमद खान एवं अजीत शर्मा के साथ ही लोजपा रा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की किस्मत तय होगी।

कई सीटों पर जनसुराज की मजबूत मौजूदगी जनसुराज ने दूसरे चरण की कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। इसने कई सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। उसने एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए बड़ी चुनौती पेश की है। इनमें करगहर से पार्टी उम्मीदवार लोकगायक रितेश पांडेय, दरभंगा से पूर्व डीजीपी आरके मिश्रा, कुर्था से पूर्व एमएलसी रामबली चन्द्रवंशी, सहरसा से पूर्व विधायक किशोर मुन्ना, भागलपुर से चर्चित अधिवक्ता अभयकांत झा, कुम्हरार से केसी सिन्हा के अलावा ढाका से एलबी प्रसाद ऐसे कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं। इनके अलावा कई और ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो मैदान में अपनी पकड़ लगातार मजबूत बना रहे हैं।

इस चरण में 1302 लड़ाके आजमा रहे हैं किस्मत दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के प्रमुख दलों में राजद के सबसे अधिक 70, भाजपा के 52, जदयू के 45, कांग्रेस के 37, लोजपा (रा) के 15, वीआईपी के आठ, हम के छह, रालोमो के चार और वाम दलों के 11 उम्मीदवार हैं। दो सीटों पर चुनाव से पहले ही उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने से महागठबंधन की परेशानी बढ़ी है।

अलग-अलग कारणों से सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह, जबकि मोहनियां से राजद की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ है। राजद ने मोहनियां से निर्दलीय उम्मीदवार रविशंकर पासवान को समर्थन दिया है। रविशंकर पूर्व मंत्री छेदी पासवान के पुत्र हैं।

महागठबंधन ● राजद 70 (तीन सीट पर दोस्ताना मुकाबला), मोहनियां की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द

● कांग्रेस 37 (तीन सीट पर राजद और एक पर भाकपा से दोस्ताना मुकाबला)

● वीआईपी 08 (इनमें सुगौली के प्रत्याशी शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द)

● भाकपा माले 05 (चार सीट पर जदयू, एक सीट पर लोजपा आर से मुकाबला)

● भाकपा 04 (दो पर भाजपा, दो पर जदयू से मुकाबला)

● माकपा 02 (एक पर भाजपा, एक पर जदयू से मुकाबला)

एनडीए ● भाजपा 52 (27 सीट पर राजद, 19 पर कांग्रेस, चार पर वीआईपी, दो पर भाकपा, एक पर माकपा से मुकाबला)

● जदयू 45 (25 सीट पर राजद, 12 पर कांग्रेस, 04 पर भाकपा माले, तीन पर वीआईपी, दो पर भाकपा, एक पर माकपा से मुकाबला)

● लोजपा (रा) 15 (09 सीट पर राजद, चार पर कांग्रेस, एक पर वीआईपी और एक पर भाकपा माले से मुकाबला)

● हम 06 (पांच पर राजद, एक पर कांग्रेस से मुकाबला)

● रालोमा 04 (सभी चार सीट पर राजद से मुकाबला)

● राजद और कांग्रेस : नरकटियागंज, सिकंदरा, सुल्तानगंज

● कांग्रेस और भाकपा : करगहर