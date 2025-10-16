चिराग को विरासत में मिली नीतीश से अदावत, रामविलास पासवान के जमाने से छत्तीस का रिश्ता

संक्षेप: Bihar Chunav: तीन दशक पुरानी रंजिश अब नई पीढ़ी में दिख रही है। नीतीश और चिराग पासवान के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी तापमान बढ़ा दिया है।

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासत में नीतीश कुमार और पासवान परिवार के बीच पुरानी तकरार एक बार फिर उभरकर सामने आ गई है। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बीच एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ गई है। जेडीयू खेमे के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राजगीर और सोनबरसा जैसी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई देखीं, तो वे नाराज हो उठे और कथित तौर पर बोले कि कैसे वो ये सीटें ले सकता है? जाओ, बीजेपी से बात करो!

कई दशक पुरानी है रंजिश गौरतलब है कि नीतीश और पासवान परिवार के बीच अविश्वास की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार बिहार की नई सियासी तिकड़ी के रूप में उभर रहे थे। लेकिन 1994 से नीतीश ने अपनी समता पार्टी बनाई और रास्ते अलग हो गए। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और नीतीश ने वही अवसर स्वीकार किया। इसके बाद से दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी की शुरुआत हुई।

नई पीढ़ी में भी दिखाई दे रहा है तनाव 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने राज्य में महादलित वर्ग की नई श्रेणी बनाई जिसमें सभी अनुसूचित जातियों को शामिल किया गया, सिवाय पासवान समुदाय के। रामविलास ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए विरोध किया। तब से पासवान परिवार और नीतीश के बीच अविश्वास और गहराता गया। अब तीस साल बाद यह पुरानी रंजिश नई पीढ़ी में दिखाई दे रही है। चिराग पासवान अब एनडीए में हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने मजबूरी में बीजेपी के बराबर 101 सीटें लेकर समझौता किया लेकिन नीतीश अभी भी शक में हैं कि कहीं बीजेपी चिराग के जरिए कोई सियासी चाल तो नहीं चला रही।