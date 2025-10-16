Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Chunav Bihar NDA Nitish kumar vs Chirag paswan rivalry flares up again after 30 years

चिराग को विरासत में मिली नीतीश से अदावत, रामविलास पासवान के जमाने से छत्तीस का रिश्ता

संक्षेप: Bihar Chunav: तीन दशक पुरानी रंजिश अब नई पीढ़ी में दिख रही है। नीतीश और चिराग पासवान के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी तापमान बढ़ा दिया है।

Thu, 16 Oct 2025 11:32 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
चिराग को विरासत में मिली नीतीश से अदावत, रामविलास पासवान के जमाने से छत्तीस का रिश्ता

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासत में नीतीश कुमार और पासवान परिवार के बीच पुरानी तकरार एक बार फिर उभरकर सामने आ गई है। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बीच एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ गई है। जेडीयू खेमे के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राजगीर और सोनबरसा जैसी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई देखीं, तो वे नाराज हो उठे और कथित तौर पर बोले कि कैसे वो ये सीटें ले सकता है? जाओ, बीजेपी से बात करो!

कई दशक पुरानी है रंजिश

गौरतलब है कि नीतीश और पासवान परिवार के बीच अविश्वास की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार बिहार की नई सियासी तिकड़ी के रूप में उभर रहे थे। लेकिन 1994 से नीतीश ने अपनी समता पार्टी बनाई और रास्ते अलग हो गए। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और नीतीश ने वही अवसर स्वीकार किया। इसके बाद से दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी की शुरुआत हुई।

नई पीढ़ी में भी दिखाई दे रहा है तनाव

2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने राज्य में महादलित वर्ग की नई श्रेणी बनाई जिसमें सभी अनुसूचित जातियों को शामिल किया गया, सिवाय पासवान समुदाय के। रामविलास ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए विरोध किया। तब से पासवान परिवार और नीतीश के बीच अविश्वास और गहराता गया। अब तीस साल बाद यह पुरानी रंजिश नई पीढ़ी में दिखाई दे रही है। चिराग पासवान अब एनडीए में हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने मजबूरी में बीजेपी के बराबर 101 सीटें लेकर समझौता किया लेकिन नीतीश अभी भी शक में हैं कि कहीं बीजेपी चिराग के जरिए कोई सियासी चाल तो नहीं चला रही।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

ऐसे में बिहार की राजनीति में नीतीश और पासवान परिवार की यह कहानी केवल दो नेताओं की लड़ाई नहीं, बल्कि दो जातीय और सियासी ध्रुवों के बीच लंबी खींचतान है। भरोसा बार-बार टूटा है और हर चुनाव में नई करवट ली है। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि पुरानी अदावत एनडीए के भीतर कितनी गहरी हलचल पैदा करती है और चुनावी समीकरण को कैसे प्रभावित करती है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं हैं। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar elections Nitish Kumar Chirag Paswan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।