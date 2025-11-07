सभी बूथों पर पटना से दिल्ली तक नजर, डीजीपी खुद एक्शन में थे; बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की वजह क्या?

संक्षेप: Bihar Chunav: राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष में खुद बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित पांडेय, प्रशांत सीएच, माधव कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

Bihar Chunav: बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 45,341 बूथों पर चुनाव आयोग की ओर से पटना से दिल्ली तक नजर रखी गई। सुबह 6 बजे ही सभी बूथों से लाइव वेबकास्टिंग शुरू हो गई थी। मॉक पोल के बाद जैसे ही मतदान शुरू हुआ, लाइव कवरेज बिहार के सीईओ कार्यालय में बताये गए कंट्रोल एवं कमांड सेंटर पर दिखने लगा। सभी मतदान कर्मियों ने नियत समय पर कार्य संभाल लिया था।

कमांड सेंटर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को पूरी तरह रोक दिया गया था। जबकि, कमांड सेंटर के ठीक ऊपर बने राज्यस्तरीय कंट्रोल रूप में फोन, फैक्स और संचार के अन्य माध्यमों से सभी जिलों में मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही कोई शिकायत मिलती अधिकारी तुरंत संबंधित निर्वाची पदाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दे रहे थे। सुबह 9 बजे तक पहले दो घंटे के मतदान प्रतिशत को वोटर टर्न आउट एप पर अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद यह कार्य दिनभर जारी रहा। 11 बजे के करीब कंट्रोल रूम को जानकारी मिली कि करीब 500 स्थानों पर मोबाइल एप से लिंक नहीं जुड़ पाने से परेशानी हो रही है। ऐसे में सभी जिलों से सूचना प्राप्त करने वाले कर्मियों को संबंधित जिलों के निर्वाची पदाधिकारी को फिर से एप अपलोड कर सूचनाएं भेजने का निर्देश दिया गया। राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष में खुद बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित पांडेय, प्रशांत सीएच, माधव कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

वैशाली में एक मतदाता द्वारा ईवीएम की फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर डालने की शिकायत मिली। इस पर तुरंत संबंधित जिला के जिलाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वहीं,लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के ऊपर हमले की जानकारी लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पुलिस मुख्यालय की पल-पल की घटनाओं पर रही नजर छिटपुट घटनाओं को छोड़ कर बिहार के 18 जिलों में विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण रहा। सरदार पटेल भवन स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय से डीजीपी विनय कुमार सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तमाम जिलों से पल-पल की सूचना लेते रहे। चुनाव से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस कंट्रोल रूम को लगातार सक्रिय रखा गया। मुख्यालय स्थित डीजीपी कंट्रोल रूम से जिला कंट्रोल रूम पर निगरानी रखी गयी।

उनसे हर घंटे का खैरियत प्रतिवेदन लिया गया। बड़ी घटनाओं के मामले में डीजीपी विनय कुमार ने संबंधित जिलों के एसपी से खुद बात की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को मतदान केंद्रों पर हिंसा-उपद्रव, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश और वोटरों को डराने-धमकाने जैसी कई शिकायत मिली। इन शिकायतों की स्थानीय थाने व सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से जांच कराई गई। जिन जगहों पर गड़बड़ी मिली, उनमें एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गयी। डीजीपी कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान हंगामा-उपद्रव सहित अन्य मामलों में कुल 1647 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 16 वाहन भी जब्त किए गये।

पुलिस के मुताबिक लखीसराय में खुरियारी गांव के ग्रामीणों ने प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य में देरी व जलजमाव आदि की समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के वाहन पर गोबर फेंका। डीएम-एसपी के निरीक्षण में पाया गया कि मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यस्थित रूप से संचालित हो रही है। सारण के मांझी में वर्तमान सीपीएम विधायक के वाहन पर हमला मामले में दाऊदपुर थाने में कांड दर्ज किया गया है। इस घटना में किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। इसके अलावा दरभंगा में राजद समर्थित लोगों द्वारा बसपा एवं भाजपा के पोलिंग एजेंट को घर जाकर धमकाने, वैशाली में राजद समर्थकों द्वारा भाजपा समर्थकों के साथ मारपीट और वैशाली के ही जंदाहा में आईटीबीपी टीम पर हमला मामले में भी पुलिस कार्रवाई की गयी। सहरसा में मतदान केंद्र पर पुलिस से झड़प, पटना के मनेर में राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र द्वारा पुलिस पार्टी पर पक्षपात के आरोप और सीवान में भाजपा प्रत्याशी देवेशकांत सिंह का ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने के सूचना पर भी पुलिस ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की।

दियारा, पहाड़ी व नक्सल इलाकों में किए विशेष इंतजाम पुलिस मुख्यालय ने मतदान को लेकर 1500 से अधिक केंद्रीय बल की तैनाती की थी। इसके अतिरिक्त बी-सैप की 50 कंपनियां और 45 हजार से अधिक जिला बल के पदाधिकारी-कर्मी भी लगाये गये थे। सुरक्षा के साथ-साथ मतदाताओं की सुविधा को लेकर 22 हजार गृहरक्षक बल, 19817 प्रशिक्षु सिपाही, 3671 चौकीदार-दफादार की भी प्रतिनियुक्ति की गयी थी। इनके द्वारा मतदाताओं को कतारबद्ध कराने का काम किया गया। नदियों, दियारा व पहाड़ी क्षेत्रों एवं नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर विशेष तैयारी की गयी थी। इनमें आधुनिक नाव, घुड़सवार दस्ता, ड्रोन, सेटेलाइट फोन, श्वान दस्ता, बम डिस्पोजल आदि की व्यवस्था की गयी थी। बिहार से सटे झारखंड, यूपी व पश्चिम बंगाल राज्य के साथ ही नेपाल से जुड़े सीमाओं पर 450 से अधिक चेकपोस्ट लगाये गये थे।