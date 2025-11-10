Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: प्रचार थमा, अब भगवान की शरण में नेता जी; मोहन यादव, नित्यानंद समेत कई लीडर मंदिर में दिखे

संक्षेप: Bihar Chunav: चुनाव प्रचार का दौर खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी और नेता भगवान से अपने-अपने गठबंधन की जीता का आशीर्वाद मांग रहे हैं।

Mon, 10 Nov 2025 09:19 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी प्रतिनिधि
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और एनडीए की जीत का आशीष मांगा। उधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी बगी धाम में मत्था टेका। अन्य दलों के नेता भी अब भगवान से अपने गठबंधन को जीत दिलाने की प्रार्थना में जुट गए हैं।

मोहन यादव रविवार को पुनौरा धाम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर मां सीता की आरती की। देश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मां जानकी का आशीर्वाद ही भारत की संस्कृति की आत्मा है। मंदिर परिसर पहुंचते ही स्थानीय श्रद्धालुओं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने परिक्रमा पथ का अवलोकन किया और मंदिर के पुजारियों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह धरती आदर्श, त्याग और मर्यादा का संदेश देती है। पुनौरा धाम आने का अवसर पाकर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉ. यादव ने कहा कि आज अयोध्या में प्रभु श्रीराम मुस्कुरा रहे हैं तो दुनिया भर के रामभक्तों के हृदय में आनंद का संचार हुआ है। जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसी प्रकार सीता मैया की जन्मभूमि पुनौरा धाम को भी भव्य स्वरूप में विकसित किया जाएगा।

अयोध्या की तरह सीता मंदिर बने

पुनौरा धाम में डॉ. मोहन यादव ने पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर में आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने उत्सुकतावश बाहर से आए महिला सैलानियों से पूछा “आपको कैसा लग रहा है यहां आकर? इस पर श्रद्धालुओं ने जवाब दिया कि यदि सीता मैया का मंदिर भी अयोध्या की तर्ज पर भव्य रूप में बनेगा तो यह देशभर के लोगों के लिए गौरव की बात होगी। उन्होंनें पुनौरा धाम परिसर में सुविधाओं के विस्तार की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मिथिला की संस्कृति, आस्था और परंपरा देशभर में सम्मान पा रही है। इसी धरोहर को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिथिला की धार्मिक पहचान और सशक्त होगी।

बगही धाम पहुंचे नित्यानंद राय

इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीतामढ़ी जिले के प्रसिद्ध बगही धाम पहुंचकर तपस्वी नारायण दास जी महाराज के समाधि स्थल पर पूजा-अर्चना की। उन्होंने समाधि स्थल पर आरती की और बिहार के विकास, समृद्धि एवं शांति की मंगल कामना की। पूजा के बाद नित्यानंद राय ने संतों एवं श्रद्धालुओं के साथ सामूहिक रामधुन में भाग लिया। साथ ही पुनौरा धाम में सीता मैया के मंदिर निर्माण के संदर्भ में विचार विमर्श किया।

गृह राज्य मंत्री ने इस अवसर पर संत परंपरा की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार की धरती सदियों से अध्यात्म, आस्था और त्याग की भूमि रही है। बगही धाम जैसे पवित्र स्थल न केवल समाज को दिशा देते हैं बल्कि लोककल्याण का संदेश भी फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि तपस्वी नारायण दास जी महाराज की साधना से प्रेरणा लेकर आज भी यहां के लोग सेवा और संयम का पाठ सीखते हैं।

नित्यानंद राय ने बाबा सुखदेव जी महाराज से भी भेंट की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान बाबा सुखदेव जी महाराज ने देश और बिहार की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की और मां सीता मंदिर निर्माण का सपना अब साकार होता दिख रहा है। बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को मां सीता मंदिर निर्माण की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए आशीर्वाद और बधाई दी।

महाराज ने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसी तरह सीतामढ़ी में भी मां जानकी का मंदिर बनना चाहिए। यह न केवल आस्था का विषय है बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाई देगा। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे।

