Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: बिहार की चुनावी पिच पर आज 1302 उम्मीदवार करेंगे बैटिंग, दूसरे चरण की जारी है वोटिंग

East Champaran, Nov 10 (ANI): Polling officials with Electronic Voting Machines (EVM) and other polling materials leave for their respective polling stations on the eve of the second phase of the Bihar assembly election, in East Champaran on Monday. (ANI Video Grab)

Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting live updates: बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 122 सीटों पर कुल 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मंगलवार शाम 5 बजे तक EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगा। उम्मीद का जा रही है कि पहले चरण की तरह ही इस बार भी मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। 14 नवंबर को मतगणना होनी है। दूसरे चरण के मतदान में 45 हजार 399 केंद्रों पर 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष हैं। जबकि, महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 है। थर्ड जेंडर के कुल 943 वोटर हैं। दूसरे चरण में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी सीट हिसुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 122 सीटो में से राजद ने 33, भाजपा ने 42, जदयू ने 20 ,कांग्रेस ने 11, भाकपा माले ने पांच,एआईएमआईएम ने पांच, हम ने 04, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने एक सीट पर कब्जा जमाया था। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदावार ने जीत दर्ज की थी।

11 Nov 2025, 08:46:41 AM IST Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री और कटिहार से भाजपा उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने कहा, 'बिहार विधानसभा के इस दूसरे चरण के मतदान में हमारा कटिहार विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2005 से लेकर लगातार कटिहार के मतदाताओं ने मुझे कटिहार विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया। हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य और देश के लिए विकास कर रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को कटिहार में उतारा गया है, निश्चित तौर पर कटिहार के मतदाताओं में इसका असर देखने को मिला है।'

11 Nov 2025, 08:33:59 AM IST Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: 'मशीन है, कभी-कभी तकनीकी समस्या संभव' Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: बिहार सरकार में मंत्री और हरसिद्धि सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान ने कहा, 'मैंने मतदान से पहले देवताओं को प्रणाम किया। यह एक मशीन है, इसलिए कभी-कभी तकनीकी समस्या हो सकती है, लेकिन ज्यादा देरी नहीं हुई। हरसिद्धि के मतदाता मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए, मैं कह सकता हूं कि मैं 50,000 वोटों के अंतर से जीतूंगा। NDA एक बार फिर बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाएगा।'

11 Nov 2025, 08:20:59 AM IST Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने क्या कहा Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: दिल्ली ब्लास्ट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, 'चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं। उससे बिहार के लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिहार का चुनाव है तो बिहार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। सुरक्षा के लिए बिहार और देश के लोगों ने संसद में लोगों को भेजा है। पक्ष-विपक्ष वहां है। राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है। सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं। उचित कार्रवाई सरकार करेगी।'

11 Nov 2025, 08:14:06 AM IST Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: महागठबंधन के ये बड़े नाम दूसरे चरण में मैदान में Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: महागठबंधन से जिन दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होना है उनमें पूर्व विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव , पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, अब्दुल जलील मस्तान,बीमा भारती, कौशल यादव, पूर्णिमा यादव,राजेश राम, अजीत शर्मा, समेत अन्य शामिल हैं। इन सबके साथ ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान भी दूसरे दौर के चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश के लिए उतरे हैं।

11 Nov 2025, 08:11:11 AM IST Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: दूसरे चरण में NDA के इन बड़े नेताओं के भाग्य का होगा फैसला Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: इस चरण के मतदान में NDA यानी राष्ट्रीय जनतंत्रिक गठबंधन से जिन दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होना है उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बिजेन्द्र प्रसाद यादव,डा. प्रेम कुमार, नीरज कुमार सिंह, श्रीमती लेशी सिंह,नीतीश मिश्रा, सुनील कुमार पिंटू,सुमित कुमार सिंह, जयंत राज, विजय कुमार मंडल,मोहम्मद जमा खान,प्रमोद कुमार, कृष्ण नंदन पासवान,कृष्ण कुमार ऋषि, शीला मंडल, महाबली सिंह, दुलालचंद गोस्वामी,श्रेयसी सिंह, राजू तिवारी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता, अनिल कुमार, हिदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी समेत अन्य शामिल हैं।