बिहार में सरकार बनी तो कब तक देंगे हर परिवार को सरकारी नौकरी, चुनावी वादे पर बोले तेजस्वी यादव

संक्षेप: bihar chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी, जिविका दीदियों को स्थायी और 30000 रुपये वेतन मिलेगा।

Wed, 22 Oct 2025 12:29 PMHimanshu Tiwari पीटीआई
bihar chunav 2025: पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी मुद्दों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, तो अगले 20 महीनों में हर परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में शामिल होगा। गौरतलब है कि उन्होंने चुनाव के ऐलान के बाद हर परिवार के सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था।

तेजस्वी ने कहा कि अब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव प्रचार का समय है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और पलायन से परेशान हैं। उनका आरोप था कि मौजूदा सरकार उनके पहले किए गए वादों की नकल कर रही है। तेजस्वी ने कहा, “इस बार बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है।”

जिविका दीदियों को लेकर भी ऐलान

इसके साथ ही उन्होंने जिविका दीदियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिविका दीदियां, जो सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा और उनका मासिक वेतन 30,000 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, उनके लिए लिए गए लोन पर ब्याज माफ किया जाएगा और अगले दो साल तक उन्हें ब्याज-मुक्त क्रेडिट मिलेगा। सभी जिविका दीदियों को अतिरिक्त 2,000 रुपये भत्ता और उनके कैडरों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा भी प्रदान किया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार के “माई बहिन मान योजना” पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने इसे चुनावी भ्रष्टाचार और रिश्वत करार देते हुए कहा कि इसमें दिए गए 10,000 रुपये असल में कर्ज हैं और इसे सरकार वसूल करेगी।

तेजस्वी अशोक गहलोत से करेंगे मुलाकात

वहीं, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए तेजस्वी यादव आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। इसके बाद महागठबंधन की ओर से गुरुवार को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है।

2025 बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन आमने-सामने होंगे। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), हम (सेक्युलर) और आरएलएम शामिल हैं। वहीं, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी हैं। इसके अलावा, प्रशांत किशोर की जन सुराज ने सभी 243 सीटों पर दावेदारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

