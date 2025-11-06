बिहार चुनाव में गजबे का ट्विस्ट, टूटा 25 सालों का रिकॉर्ड; वोटिंग पैटर्न हैरान करने वाला है?

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के इस पैटर्न से स्पष्ट है कि जनता राजनीति से अलग-थलग नहीं हुई है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के इस पैटर्न से साफ है कि बिहार जनता राजनीति से अलग-थलग नहीं हुई है; वह अभी भी सक्रिय भागीदारी की इच्छुक है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि मतदाता बदलाव की तलाश में हैं या स्थिरता को बरकरार रखना चाहते हैं...। फिलहाल इस पर कुछ कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़ों से हम बिहार की जनता की अपेक्षाओं को समझ सकते हैं।

दरअसल, बिहार में 25 वर्षों बाद इतना उत्साहपूर्ण मतदान देखने को मिला है। 2000 के बाद पहली बार मतदाताओं ने अपने वोट का भरपूर उपयोग किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 में 57.29 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि 2000 में 62.57 प्रतिशत का था। उस समय प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। आज, जब नीतीश कुमार अपनी सत्ता के दो दशक पूरे करने की दिशा में अग्रसर हैं, बिहार एक बार फिर लोकतंत्र के महोत्सव में डूब गया है। ऐसे में यह पैटर्न क्या संकेत देता है?

2000 में जब बंपर वोटिंग हुई थी, तब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। उस वक्त भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में चुनाव लड़ रही थीं। कांग्रेस व अन्य दलों के समर्थन से राबड़ी देवी की सरकार बनी, जो 2005 तक चली। 2005 में दो बार चुनाव हुए, पहली बार फरवरी में 46.05 प्रतिशत और दूसरी बार अक्टूबर 45.85 प्रतिशत मतदान के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पहली बहुमत वाली सरकार बनी।

बता दें कि बिहार की राजनीति में हमेशा कांटे वाले मुकाबले देखने को मिले हैं। इतना तय है कि कुछ प्रतिशत का उतार-चढ़ाव भी परिणामों को उलट सकता है। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कहते हैं कि बढ़ता मतदान सत्ता के लिए खतरा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह ट्रेंड पूरी तरह बदल चुका है। इसका प्रमाण कई अन्य राज्यों में भी मिलता है। वहीं, अगर बिहार के चुनावी इतिहास पर नजर डालेंगे तो 11 विधानसभा चुनावों में जब मतदान प्रतिशत बढ़ा, तो पांच बार सत्तारूढ़ गठबंधन सत्ता में लौटा। वहीं, तीन बार जब मतदान घटा, तो दो बार सत्ता परिवर्तन हुआ।