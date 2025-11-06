Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Chunav 2025 surprising Voters Turnout twist record broken Nitish Kumar Tejashwi yadav
बिहार चुनाव में गजबे का ट्विस्ट, टूटा 25 सालों का रिकॉर्ड; वोटिंग पैटर्न हैरान करने वाला है?

बिहार चुनाव में गजबे का ट्विस्ट, टूटा 25 सालों का रिकॉर्ड; वोटिंग पैटर्न हैरान करने वाला है?

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के इस पैटर्न से स्पष्ट है कि जनता राजनीति से अलग-थलग नहीं हुई है।

Thu, 6 Nov 2025 09:09 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के इस पैटर्न से साफ है कि बिहार जनता राजनीति से अलग-थलग नहीं हुई है; वह अभी भी सक्रिय भागीदारी की इच्छुक है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि मतदाता बदलाव की तलाश में हैं या स्थिरता को बरकरार रखना चाहते हैं...। फिलहाल इस पर कुछ कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़ों से हम बिहार की जनता की अपेक्षाओं को समझ सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
बिहार चुनाव

दरअसल, बिहार में 25 वर्षों बाद इतना उत्साहपूर्ण मतदान देखने को मिला है। 2000 के बाद पहली बार मतदाताओं ने अपने वोट का भरपूर उपयोग किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 में 57.29 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि 2000 में 62.57 प्रतिशत का था। उस समय प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। आज, जब नीतीश कुमार अपनी सत्ता के दो दशक पूरे करने की दिशा में अग्रसर हैं, बिहार एक बार फिर लोकतंत्र के महोत्सव में डूब गया है। ऐसे में यह पैटर्न क्या संकेत देता है?

Bihar chunav, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
बिहार चुनाव

2000 में जब बंपर वोटिंग हुई थी, तब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। उस वक्त भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में चुनाव लड़ रही थीं। कांग्रेस व अन्य दलों के समर्थन से राबड़ी देवी की सरकार बनी, जो 2005 तक चली। 2005 में दो बार चुनाव हुए, पहली बार फरवरी में 46.05 प्रतिशत और दूसरी बार अक्टूबर 45.85 प्रतिशत मतदान के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पहली बहुमत वाली सरकार बनी।

बिहार चुनाव

बता दें कि बिहार की राजनीति में हमेशा कांटे वाले मुकाबले देखने को मिले हैं। इतना तय है कि कुछ प्रतिशत का उतार-चढ़ाव भी परिणामों को उलट सकता है। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कहते हैं कि बढ़ता मतदान सत्ता के लिए खतरा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह ट्रेंड पूरी तरह बदल चुका है। इसका प्रमाण कई अन्य राज्यों में भी मिलता है। वहीं, अगर बिहार के चुनावी इतिहास पर नजर डालेंगे तो 11 विधानसभा चुनावों में जब मतदान प्रतिशत बढ़ा, तो पांच बार सत्तारूढ़ गठबंधन सत्ता में लौटा। वहीं, तीन बार जब मतदान घटा, तो दो बार सत्ता परिवर्तन हुआ।

बिहार चुनाव 2025

दूसरी ओर, अगर हम पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की सहभागिता पर नजर डालें, तो स्पष्ट हो जाता है कि न तो कोई उछाल दिखा, न ही कोई कमी। मगर 2025 का चुनाव पुराने पैटर्न को तोड़ता नजर आ रहा है। 2005 में जब मतदान का प्रतिशत मात्र 46.05 रहा, तो यह बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद राज्य की सियासत पूरी तरह उलट-पुलट हो गई। जेडीयू-बीजेपी गठबंधन ने सरकार की बागडोर संभाली और 'सुशासन बाबू' युग का आगमन हुआ। तब से नीतीश कुमार राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। गठबंधनों में उतार-चढ़ाव आते रहे, लेकिन सियासत उनके चारों ओर ही घूमती रही, और यह सिलसिला आज भी कायम है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।