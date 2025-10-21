Hindustan Hindi News
झामुओ ने मुंह मोड़ा, अपनों ने मोर्चा खोला, कहां-कहां फंसा महागठबंधन; समझिए पूरा सियासी खेल

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो झारखंड की सत्तारूढ़ झामुमो ने सीट बंटवारे पर नाराज होकर इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।

Tue, 21 Oct 2025 02:15 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में बड़ा तूफानी आया है। एक ओर तेजस्वी यादव की आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, तो दूसरी ओर झारखंड की झामुमो ने महागठबंधन से मुंह मोड़ते हुए नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। मगर सोमवार शाम तक तेजस्वी यादव को राहत देते हुए झामुओ ने बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। झामुओ के इस कदम के साथ ही महागठबंधन में लंबे समय से चली आ रही सीट बंटवारे की माथापच्ची का अंत तो हुआ, लेकिन गठबंधन के भीतर की कड़वाहट अब खुलकर सामने आ गई है।

झामुमो का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार चुनाव से आख़िरी वक्त में हाथ खींच लिया और आरजेडी व कांग्रेस पर ‘राजनीतिक साजिश’ का आरोप जड़ा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा, “आरजेडी और कांग्रेस ने हमें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है। यह एक राजनीतिक साज़िश है। झामुमो इस अपमान का जवाब देगी और गठबंधन की समीक्षा करेगी।” कुमार ने याद दिलाया कि 2020 में भी झामुमो से तीन सीटों का वादा हुआ था, लेकिन बाद में आरजेडी और कांग्रेस ने खुद ही उन सीटों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने कहा, “झारखंड चुनाव में हमने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन बिहार में हमें फिर अपमान झेलना पड़ा।”

महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट पर पासवान का तंज

एनडीए के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, “राजनीति में कोई ‘फ्रेंडली फाइट’ नहीं होती। या तो आप दोस्त हैं या प्रतिद्वंदी। यह शब्द ही गलत है।” पासवान ने दावा किया कि महागठबंधन की अंदरूनी कलह का सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। उनकी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

कहां-कहां फंसा महागठबंधन

सूत्रों के मुताबिक, कम से कम 11 सीटों पर कई दलों ने एक ही जगह से नामांकन किया है, जिनमें लालगंज, वैशाली, राजापाकर, रोसेरा और बछवाड़ा जैसी सीटें शामिल हैं। अब कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच आखिरी मिनट तक बैठकों का दौर जारी है ताकि इस टकराव को किसी तरह सुलझाया जा सके।

इस बार का चुनावी मैदान एक बार फिर एनडीए बनाम महागठबंधन का है। जहां एनडीए में भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम (सेक्युलर) और राष्ट्रिय लोक मोर्चा शामिल हैं, वहीं महागठबंधन में अब तक आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी थे। इस बीच, प्रशांत किशोर की ‘जन सुराज’ पार्टी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर चुकी है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

