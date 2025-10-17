या तो आसमान पर जाएंगे या जमीन पर गिरेंगे; जन सुराज को मिलेंगी कितनी सीटे, प्रशांत किशोर ने बताया

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में अपनी पार्टी जन सुराज को विकल्प बताया। उनकी पार्टी का क्या भविष्य होगा इस पर प्रशांत किशोर ने बयान दिया है।

Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत में इस बार हवा कुछ अलग चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे पुराने खिलाड़ियों के बीच अब प्रशांत किशोर (पीके) ने अपनी नई पार्टी जन सुराज को एक राजनीतिक स्टार्टअप के रूप में उतारा है। पीके खुद चुनावी मैदान में नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बिहार की पारंपरिक राजनीति को खुली चुनौती दी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जन सुराज या तो आसमान छुएगा या जमीन पर गिर जाएगा।

पटना में अपने आवास पर हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि यह भीड़ किसी व्यक्ति के प्रभाव की नहीं, बल्कि बदलाव की भूख की निशानी है। उन्होंने कहा, “लोगों ने 30-35 साल तक लालू और नीतीश के नाम पर वोट दिया क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। अब पहली बार उन्हें एक रास्ता दिखा है इसलिए लोग उमड़ रहे हैं। यह मेरी ताकत नहीं, बल्कि बदलाव की ताकत है।”

नीतीश अब सिस्टम चलाने लायक नहीं: प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी राजनीतिक उपयोगिता अब लगभग समाप्त हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने कहा, “एनडीए में जो अफरातफरी दिख रही है, दो-दो, तीन-तीन पार्टियां एक ही सीट पर सिंबल दे रही हैं, ये यह बताता है कि नीतीश न शारीरिक रूप से और न मानसिक रूप से शासन चलाने की स्थिति में हैं।” उन्होंने छोटे सहयोगियों जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये दल सिर्फ गठबंधनों की सियासी सजावट हैं, इनका विधानसभा स्तर पर कोई असर नहीं।