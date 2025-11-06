Bihar Chunav LIVE: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान आज

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान है।

Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बिहार में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर और शाम 6 बजे तक चलेगी। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए घरों से निकल रहे हैं। पटना समेत राज्यभर में कुल 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जहां 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 122 महिला उम्मीदवार समेत कुल 1,314 प्रत्याशियों का भविष्य आज ईवीएम में कैद होगा।

वोटिंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आयोग की ओर से संवेदनशील माने गए बूथों पर वेबकास्टिंग से नजर रखी जा रही है। मुंगेर, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर और जमालपुर जैसे इलाकों में शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। मतदाता ईपिक कार्ड के अलावा 12 और वैध पहचान पत्रों से वोट डाल सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या घट रहा है पल पल की खबरों के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

6:11 AM - Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates: वोटिंग के लिए 12 पहचान पत्र मान्य, EPIC न होने पर भी कर सकेंगे मतदान Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates: यदि किसी मतदाता के पास वोटर ID कार्ड (EPIC) नहीं है तो चिंता की बात नहीं। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आयुष्मान कार्ड, पेंशन दस्तावेज, NPR स्मार्ट कार्ड और सरकारी फोटोयुक्त पहचान पत्र शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर योग्य मतदाता बिना किसी बाधा के वोट डाल सके।

5:56 AM - Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates: मतदाता निजी वाहन से जा सकेंगे मतदान केंद्र तक, 100 मीटर पर पर्ची वितरण की अनुमति Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates: चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत देते हुए मतदान केंद्रों तक निजी वाहन से जाने की अनुमति दी है। निजी वाहनों के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राजनीतिक दल बूथ के बाहर 100 मीटर की दूरी पर पर्ची वितरण शिविर लगा सकेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र भवन में एक मतदाता सहायता कक्ष बनाया गया है, ताकि लोगों को नाम और बूथ की जानकारी आसानी से मिल सके।

5:47 AM - Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates: 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates: पहले चरण में कुल 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। कुल 45,341 बूथों पर मतदान हो रहा है, जिनमें 45,324 सामान्य और 13 सहायक बूथ हैं। आयोग ने हर मतदान केंद्र पर मतदाता हेल्पडेस्क की व्यवस्था की है, जहां बीएलओ मतदाता सूची के साथ मौजूद रहेंगे।

5:33 AM - Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates: संवेदनशील बूथों पर सख्त निगरानी, पांच सीटों पर शाम 5 बजे तक ही मतदान Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting LIVE updates: चुनाव आयोग ने सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती है। सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा के 56 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां मतदान शाम 5 बजे तक ही होगा। आयोग ने इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और वेबकास्टिंग के जरिए हर बूथ पर लाइव निगरानी की जा रही है। आयोग के कंट्रोल रूम से मतदान की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।