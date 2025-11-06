बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग, तेजस्वी, 2 डिप्टी CM समेत 13 मंत्रियों की किस्मत दांव पर
संक्षेप: Bihar Chunav 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोटिंग है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे दिग्गजों की किस्मत आज EVM में बंद होगी।
Bihar Chunav 2025 , Bihar Election 2025 : बिहार में सियासत का संग्राम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज यानी गुरुवार को राज्य की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां तेजस्वी यादव से लेकर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तक, कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी।
मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। हालांकि, कुछ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा के 56 बूथों पर वोटिंग शाम 5 बजे तक ही होगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और सभी 45,341 बूथों पर निगरानी के लिए लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।
पहले चरण में राज्य के 18 जिलों जैसे- मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर की कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है।
सियासी दांव पर बड़ी हस्तियां
इस चरण में कई बड़े चेहरे मैदान में हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी CM सम्राट चौधरी तारापुर से और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से मैदान में हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सीवान से, जहां उनका मुकाबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भोरे से और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से ताल ठोंक रहे हैं। पर्यावरण मंत्री डॉ. सुनील कुमार बिहारशरीफ, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा से किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 13 मंत्रियों की प्रतिष्ठा पहले चरण में दांव पर है।