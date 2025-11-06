Bihar Chunav 2025: बाइक या कार से देने जा रहे वोट, इन जरूरी नियमों का रखें ध्यान
संक्षेप: Bihar Chunav 2025: पहले चरण की वोटिंग में मतदाता अपने निजी वाहन से सीधे मतदान केंद्र तक जा सकेंगे। हालांकि, कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है।
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज है। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई अहम नियम लागू किए हैं, ताकि लोग बिना परेशानी वोट डाल सकें। खास बात यह है कि मतदाता अपने निजी वाहन चाहे वह बाइक हो, स्कूटर हो या कार का इस्तेमाल करके सीधे मतदान केंद्र भवन तक जा सकेंगे। निजी वाहनों पर कोई रोक नहीं रहेगी। हालांकि, वाहनों को लेकर कुछ नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है।
मतदान केंद्र के बाहर क्या व्यवस्था?
राजनीतिक दल बूथ के बाहर 100 मीटर की दूरी पर मतदाता पर्ची वितरण शिविर लगा सकेंगे। वहीं आस-पास आप अपनी बाइक, कार या स्कूटर खड़ी कर सकते हैं। हर मतदान भवन में एक मतदाता हेल्पडेस्क होगा जहां बीएलओ मौजूद रहेंगे। आपके नाम की पड़ताल वहीं से तुरंत हो जाएगी, जिससे आपकी परेशानी कम होगी।
वोटिंग का समय, किस सीट पर कब तक?
पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग तीन समयानुसार होगी। 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा जिसमें तारापुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, बिभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, मुंगेर, जमालपुर शामिल हैं।
सिमरी बख्तियारपुर और महिषी में वोटिंग सुबह 7 से शाम 4 बजे तक चलेगी। सूर्यगढ़ा के 56 बूथों पर भी यही समय लागू रहेगा। बाकी 105 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान से पहले अपने क्षेत्र का समय जरूर चेक कर लें ताकि वोटिंग मिस न हो।