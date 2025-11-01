Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar chunav 2025 pawan singh wife jyoti singh khesari campaign statement karakat seat
पत्नी ज्योति सिंह पर सवाल, कन्नी काट गए पवन सिंह; खेसारी के खिलाफ करेंगे प्रचार?

पत्नी ज्योति सिंह पर सवाल, कन्नी काट गए पवन सिंह; खेसारी के खिलाफ करेंगे प्रचार?

संक्षेप: bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की निजी तकरार भी पब्लिक इंटरेस्ट बन चुकी है। हाल ही में पवन सिंह ने पत्नी पर पूछे गए सवाल रिएक्शन दिया है।

Sat, 1 Nov 2025 01:06 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ चुका है और राजनीति में भोजपुरी तड़का अपने चरम पर है। एक तरफ बीजेपी नेता गायक और एक्टर पवन सिंह हैं, तो दूसरी तरफ भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों चेहरों की पार्टी अलग अलग है। हाल ही में पत्नी ज्योति सिंह और खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह ने रिएक्शन दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पत्रकारों से बातचीक के दौरान पवन सिंह ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आज का बिहार 15 साल पहले वाले बिहार से बिल्कुल बदल चुका है। उन्होंने कहा, “अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है।” छपरा में खेसारी लाल यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, तो पवन सिंह ने साफ कहा कि पार्टी आदेश देगी तो वह जरूर प्रचार करेंगे।

मीडिया ने जब पवन से उनकी पत्नी ज्योति सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने पर सवाल किया, तो वह नो कमेंट्स कहकर आगे बढ़ गए। यह पहला मौका नहीं है, जब दोनों के रिश्ते सुर्खियों में आए हों। तलाक केस, आरोप-प्रत्यारोप और अब चुनाव पूरा मामला राजनीति के रंग में रंग चुका है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

काराकाट में अलग ही मुकाबला, ज्योति सिंह बोलीं- मैं बहू हूं, जनता के भरोसे आई हूं

ज्योति सिंह इन दिनों काराकाट में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। उन्होंने लल्लनटॉप से बातचीत में कहा, “पवन जी कहते हैं कि वो यहां के बेटे हैं, तो मैं भी यहां की बहू हूं। मैं सालभर से जनता के बीच हूं और जनता के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती थीं।” ज्योति सिंह से सवाल किए गए कि लोगों के आरोप कि वह पवन सिंह के नाम का सहारा ले रही हैं, जिन्हें ज्योति ने पूरी तरह खारिज कर दिया।

नामांकन में पति का नाम नहीं जोड़ने को लेकर ज्योति ने कहा, “अगर मैं पवन जी का नाम डालती तो उनकी संपत्ति का भी खुलासा करना पड़ता। जब बात ही नहीं हो रही, तो वो कैसे संभव होता?” उन्होंने बताया कि शादी के बाद भी कागजात में पति का नाम नहीं जुड़ा, इसलिए दस्तावेजों में पिता का नाम ही दर्ज है।

नाम भी मिला, बदनामी भी: ज्योति सिंह

ज्योति ने कहा, “लोग कहते हैं कि पहचान पवन जी से मिली, तो बदनामी किस वजह से मिली? अगर नाम उनसे मिला तो बदनामी भी उन्हीं से मिली।” उनका कहना है कि वह अब विवाद पीछे छोड़कर जनता के लिए काम करना चाहती हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections Pawan Singh
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।