Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Chunav 2025 LJP R leader Abhay Kumar Singh breaks down after losing Morwa ticket accuses party of corruption
अब राजनीति छोड़ रहा; टिकट कटते ही छलके चिराग की पार्टी के नेता के जज्बात, कैमरे पर फूट-फूटकर रोए

अब राजनीति छोड़ रहा; टिकट कटते ही छलके चिराग की पार्टी के नेता के जज्बात, कैमरे पर फूट-फूटकर रोए

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: एलजेपी(आर) नेता अभय कुमार सिंह टिकट न मिलने पर फूट-फूटकर रोते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार हावी है।

Fri, 17 Oct 2025 05:16 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत में इस वक्त सिर्फ टिकटों की घोषणा नहीं दिलों के टूटने की आवाजें भी गूंज रही हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता अभय कुमार सिंह का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर जिले की मोरवा सीट से टिकट न मिलने के बाद अभय सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार और पैसों के खेल का आरोप लगाया।

राजनीति छोड़ रहा हूं: अभय कुमार सिंह

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में वो कहते दिखे,“किसी ने मुझसे ज्यादा पैसे दिए, इसलिए उसे टिकट मिला। अब मैं राजनीति छोड़ रहा हूं।” अभय सिंह ने आंसुओं के बीच कहा, “मैंने 25 साल संघर्ष किया, 30 साल तक चुनाव लड़ा। अब ये लड़ाई मुझसे नहीं लड़ी जाती। मैं सबसे माफी मांगता हूं, अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूं।”

उन्होंने कहा, “हर कोई चुनाव में सिर्फ लालीपॉप, रसगुल्ला, चिकन, शराब बांटेगा। उसके बाद 20%, 25%, 30% कमीशन वसूला जाएगा। ये लोग मोरवा को लूट रहे हैं।” अभय सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं ने कमीशन के पैसे से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उन्होंने कहा, “2010 से 2020 के बीच 17 रजिस्ट्री हुईं, जिनमें करोड़ों का काला पैसा लगा।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मोरवा का टिकट जेडीयू के हिस्स में

मालूम हो, अभय कुमार सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में मोरवा से एलजेपी(आर) के उम्मीदवार थे और इस बार भी उसी सीट से दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब एनडीए में सीट बंटवारा तय हुआ, तो मोरवा पहले एलजेपी(आर) के हिस्से में आई, फिर नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद वह सीट जेडीयू के खाते में चली गई। अब मोरवा से जेडीयू के पूर्व विधायक विद्यसागर निषाद उम्मीदवार होंगे।

भावुक अभय सिंह ने फेसबुक लाइव में कहा, “मुझे धोखा मिला है, अब राजनीति से मेरा मन उचट गया है।” गौरतलब है कि इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए के तहत भाजपा और जेडीयू 101-101 सीटों पर, एलजेपी(आर) 29 सीटों, जबकि रालोमो और हम 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं हैं। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।