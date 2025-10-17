अब राजनीति छोड़ रहा; टिकट कटते ही छलके चिराग की पार्टी के नेता के जज्बात, कैमरे पर फूट-फूटकर रोए

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: एलजेपी(आर) नेता अभय कुमार सिंह टिकट न मिलने पर फूट-फूटकर रोते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार हावी है।

Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत में इस वक्त सिर्फ टिकटों की घोषणा नहीं दिलों के टूटने की आवाजें भी गूंज रही हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता अभय कुमार सिंह का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर जिले की मोरवा सीट से टिकट न मिलने के बाद अभय सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार और पैसों के खेल का आरोप लगाया।

राजनीति छोड़ रहा हूं: अभय कुमार सिंह सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में वो कहते दिखे,“किसी ने मुझसे ज्यादा पैसे दिए, इसलिए उसे टिकट मिला। अब मैं राजनीति छोड़ रहा हूं।” अभय सिंह ने आंसुओं के बीच कहा, “मैंने 25 साल संघर्ष किया, 30 साल तक चुनाव लड़ा। अब ये लड़ाई मुझसे नहीं लड़ी जाती। मैं सबसे माफी मांगता हूं, अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूं।”

उन्होंने कहा, “हर कोई चुनाव में सिर्फ लालीपॉप, रसगुल्ला, चिकन, शराब बांटेगा। उसके बाद 20%, 25%, 30% कमीशन वसूला जाएगा। ये लोग मोरवा को लूट रहे हैं।” अभय सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं ने कमीशन के पैसे से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उन्होंने कहा, “2010 से 2020 के बीच 17 रजिस्ट्री हुईं, जिनमें करोड़ों का काला पैसा लगा।”

मोरवा का टिकट जेडीयू के हिस्स में मालूम हो, अभय कुमार सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में मोरवा से एलजेपी(आर) के उम्मीदवार थे और इस बार भी उसी सीट से दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब एनडीए में सीट बंटवारा तय हुआ, तो मोरवा पहले एलजेपी(आर) के हिस्से में आई, फिर नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद वह सीट जेडीयू के खाते में चली गई। अब मोरवा से जेडीयू के पूर्व विधायक विद्यसागर निषाद उम्मीदवार होंगे।