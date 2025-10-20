Hindustan Hindi News
Bihar Chunav LIVE: दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन, ज्योति सिंह आज करेंगी नामांकन?

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। कई सीटों पर कांग्रेस, जन सुराज, राजद और वीआईपी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे।

Mon, 20 Oct 2025 10:04 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन के अंदर अब ‘फ्रेंडली फाइट’ वाली सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। करगहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने यहां से अपने सिटिंग विधायक संतोष मिश्रा को दोबारा टिकट दिया है, जबकि सीपीआई ने महेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी घोषित कर सिंबल भी दे दिया है। इससे गठबंधन के भीतर तालमेल पर सवाल उठने लगे हैं।

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। आज सोमवार (20 अक्टूबर) दोपहर 12 बजे वह बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगी। ज्योति सिंह ने कहा, “अब जनता ही हमारा दल है।”

कांग्रेस ने अपनी चौथी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है जिसमें छह नाम शामिल हैं। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बिहार चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें दो गैर-मुस्लिम प्रत्याशी भी शामिल हैं। इस बीच, तेज प्रताप यादव पर महुआ विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या हलचल हो रही है, पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

Bihar Chunav LIVE: 9:30 AM - आज नामांकन करेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। आज दोपहर 12 बजे वह बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगी।

