Bihar Chunav 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी, NDA का घोषणापत्र आज

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले सियासी संग्राम तेज हो गया है। पीएम मोदी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर आज रैलियों से चुनावी माहौल गरमाएंगे।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार अब पूरी तरह चुनावी जोश में डूब चुका है। छठ के बाद सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है और हर दल ने कमर कस ली है। बिहार चुनाव के मद्देनजर आज एनडीए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करेगा। वहीं एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में बड़ी चुनावी सभा करेंगे। मोतीपुर चीनी मिल मैदान में होने वाली इस रैली से पीएम मोदी 14 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण की अहम सीटें शामिल हैं। बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही समस्तीपुर में उन्होंने मिथिलांचल की 30 सीटों के मतदाताओं को संबोधित किया था।

दूसरी ओर, विपक्ष भी पीछे नहीं है। आज सीतामढ़ी में नित्यानंद राय की सभा तय है, तो मधुबनी में तेज प्रताप यादव लोगों से वोट की अपील करेंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी संयुक्त जनसभा करने वाले हैं, वहीं प्रशांत किशोर भी आज दरभंगा में रोड शो से माहौल गरमाएंगे। कुल मिलाकर बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है, हर नेता अपनी ताकत झोंकने में जुटा है और मतदाताओं की नब्ज टटोलने का दौर अपने चरम पर है। बिहार चुनाव की पल-पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

9:45 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: शाह और राहुल भी भरेंगे हुंकार Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में क्रमशः राजग और ‘इंडिया’ गठबंधन के अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कई सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी नालंदा और शेखपुरा जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि शाह की लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और पटना में चार चुनावी सभाएं प्रस्तावित हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी बक्सर और पटना जिलों में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं।