Bihar Chunav Phase 2 Voting LIVE: दूसरे चरण का मतदान आज, रिकॉर्ड वोटिंग के बाद फिर आई जनता की बारी

Bihar Chunav Phase 2 Voting LIVE: दूसरे चरण का मतदान आज, रिकॉर्ड वोटिंग के बाद फिर आई जनता की बारी

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज है। पहले चरण की ऐतिहासिक वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण में फिर से आज जनता की बारी आ गई है। आज 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होने वाला है।

Tue, 11 Nov 2025 05:55 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण ने ऐसा इतिहास रचा, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। आजादी के बाद पहली बार 65.08% की जबरदस्त वोटिंग दर्ज की गई और अब दूसरे चरण की बारी है। जनता में जो उत्साह पहले चरण में दिखाई दिया, उससे भी बड़ा जोश दूसरे चरण में देखने को मिल सकता है। माहौल ऐसा है कि पहले चरण का रिकॉर्ड टूटना तय माना जा रहा है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। पहले चरण की तुलना में इस बार 2 जिले और 1 सीट ज्यादा हैं, इसलिए वोटिंग प्रतिशत के नए रिकॉर्ड बनने की मजबूत उम्मीद है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में आज क्या क्या घट रहा है पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

5:53 AM - Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting LIVE: सीमांचल और पहाड़ी इलाकों में इस बार और तेज़ पड़ेगा वोटों का पारा

Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting LIVE: सीमांचल और पहाड़ी इलाकों के विधानसभा क्षेत्रों में इस बार बंपर मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि 2020 के कोरोना काल में भी यहां के मतदाताओं ने उत्साह दिखाया था और औसतन 60% से अधिक मतदान दर्ज हुआ था। सीमांचल में अररिया (59.08%), जोकीहाट (59.80%), सिकटी (62.35%), बहादुरगंज (59.40%), ठाकुरगंज (66.15%), किशनगंज (60.86%) और कोचाधामन (64.64%) में अच्छी वोटिंग हुई थी। वहीं पहाड़ी इलाकों में जमुई (61.47%), झाझा (61.58%), चकाई (66.09%), बांका (62.62%), कटोरिया (61.27%), चैनपुर (64.75%), मोहनियां (60.04%) और भभुआ (63.57%) में भी मतदान ने रिकॉर्ड छुआ था। ऐसे में इस बार इन दोनों क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ने की पूरी संभावना मानी जा रही है।

5:30 AM - Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting LIVE: क्या टूटेगा पहले चरण का रिकॉर्ड

Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting LIVE: पहले चरण में 2020 के मुकाबले लगभग 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तब 2020 में पहले चरण वाली 121 सीटों पर वोटिंग 56.15% रही थी, मगर इस बार रिकार्डतोड़ 65.08% मतदान हुआ। अगर यही रफ्तार और जोश बरकरार रहा तो दूसरे चरण में 68 से 70% तक मतदान संभव है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों में युवाओं और पहली बार वोट डालने वाली पीढ़ी में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

