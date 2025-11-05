Bihar Chunav 2025 LIVE: पहले चरण में दांव पर नीतीश कैबिनेट की साख, 14 मंत्रियों की किस्मत कल होगी तय

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद बिहार में चुनावी पारा फिर चढ़ने वाला है। पार्टियों ने दूसरी फैज की सीटों के लिए बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में लगाया। वोटिंग 11 नवंबर को होगी।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार में अब सियासत दूसरे चरण की ओर मुड़ चुकी है। पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम 6 बजे थम गया, और अब निगाहें 11 नवंबर को होने वाले दूसरे व अंतिम चरण के मतदान पर टिक गई हैं। कुल 122 सीटों पर किस्मत आजमाने उतरे उम्मीदवारों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं और यही वजह है कि सियासी पारा तेजी से चढ़ता नजर आ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज यानी 5 नवंबर को दोनों गठबंधनों के बड़े चेहरे मैदान में उतरेंगे। जेपी नड्डा एनडीए की ओर से और प्रियंका गांधी महागठबंधन की तरफ से जनता में जोश भरेंगे। दोनों नेता बिहार के अलग-अलग इलाकों में रैलियां करेंगे, ताकि दूसरे चरण के मतदाताओं तक अपनी बात सीधी पहुंचा सकें।

पहले चरण के मतदान (6 नवंबर) से पहले ही बिहार का माहौल चुनावी नारों, जनसभाओं और वादों से सराबोर हो चुका है। अब लड़ाई दूसरे चरण की सीटों पर सिमट गई है, जहां हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक देने को तैयार है। बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या चल रहा पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

10:45 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: 121 सीटों पर वोटिंग, कई जिलों में हॉट सीटें बनी चर्चा का केंद्र Bihar Chunav 2025 LIVE: पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर जैसे अहम जिले शामिल हैं। एनडीए के कई मंत्री अपनी सीटों पर साख बचाने में जुटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सीवान से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से है। वहीं, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से, राजस्व मंत्री संजय सरावगी दरभंगा से, और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर पहले चरण में सरकार के कई चेहरों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद होगा।

10:03 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: प्रदेश अध्यक्षों और पूर्व मंत्रियों की साख भी दांव पर Bihar Chunav 2025 LIVE: पहले चरण में केवल मंत्रियों ही नहीं, बल्कि तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा (महनार), रालोमो के मदन चौधरी (पारू) और आईआईपी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (सहरसा) इस बार मैदान में हैं। इसके अलावा, सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में दर्जनभर से अधिक पूर्व मंत्रियों की किस्मत भी इसी चरण में तय होगी। इनमें रेणु देवी (बिहारीगंज), प्रो. चंद्रशेखर (मधेपुरा), श्याम रजक (फुलवारी), और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव (दानापुर) जैसे नाम शामिल हैं। पहले चरण की वोटिंग न केवल सत्ता की दिशा तय करेगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है या मौजूदा नेतृत्व पर भरोसा जारी रखती है।

9:45 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: पहले चरण का शोर थमा, अब मैदान में किस्मत आजमाएंगे दिग्गज नेता Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे थम गया। अब गुरुवार, 6 नवंबर को मतदान होगा। यह चरण कई राजनीतिक दिग्गजों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (तारापुर) और विजय कुमार सिन्हा (लखीसराय) के साथ-साथ महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव (राघोपुर) की साख इसी चरण में दांव पर लगी है। पहले चरण में सरकार के कुल 14 मंत्री मैदान में हैं, जिनकी किस्मत अब जनता के वोट से तय होगी।