Bihar Chunav 2025 LIVE: वोट प्रतिशत नहीं, जनता का गुस्सा देखिए; RJD का NDA पर तंज, योगी-हिमंता पर भी वार

Bihar Chunav 2025 LIVE: वोट प्रतिशत नहीं, जनता का गुस्सा देखिए; RJD का NDA पर तंज, योगी-हिमंता पर भी वार

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: दूसरे चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद जुबानी जंग जारी है। आरजेडी ने एनडीए पर सीएम योगी और हिमंता पर तंज कसा है।

Mon, 10 Nov 2025 11:02 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासी जमीन एक बार फिर गरमा गई है। दूसरे चरण की वोटिंग के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रविवार को जैसे पूरा बिहार चुनावी रैलियों के शोर, वादों की बारिश और जनसभाओं की भिड़ंत में डूबा रहा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी ने आखिरी मौके पर वोटरों के दिल में अपनी बात बैठाने की पूरी कोशिश की।

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने सासाराम और अरवल में जनसभाएं कर महागठबंधन पर सीधा वार बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चटापुर, नरपतगंज, बिस्फी और सिकटी में रैलियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास और औरंगाबाद में रैलियां कर अपनी सरकार के कामों का ब्योरा दिया। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया के सीमांचल क्षेत्र में रैलियां कर जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने सीधे केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि देश में वोट चोरी हो रही है, जो संविधान पर हमला है।

122 सीटों पर 11 नवंबर को होने वाली वोटिंग इस चुनाव की दिशा तय कर सकती है। चुनावी बयानबाजी, आरोप-प्रत्यारोप और बड़े नेताओं की रैलियों के बाद अब जनता के फैसले की घड़ी आ गई है। दूसरे चरण से उम्मीद है कि मुकाबला और दिलचस्प रूप लेगा और कई सीटों पर कड़ा टक्कर देखने को मिलेगी। बिहार चुनाव के मद्देनजर क्या-क्या घट रहा है, पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

10:14 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: वोटिंग प्रतिशत नहीं, जनता का मूड देखिए; मनोज झा का NDA पर कटाक्ष, योगी-हिमंता पर भी निशाना

Bihar Chunav 2025 LIVE: आरजेडी सांसद मनोज झा ने पटना में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कहा कि चुनाव में आंकड़ों से ज्यादा जनता के मूड को समझने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को उठाया था, वे अब परिपक्व हो चुके हैं और बिहार की जनता के मन में गहराई से बसे हुए हैं। झा ने आरोप लगाया कि यूपी और असम के मुख्यमंत्री बिहार में चुनावी माहौल की पिच बदलने आए, मगर लोग उन्हें नकार रहे हैं। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि PM बिहार में कट्टा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जबकि जनता उनसे गुजरात की तरह निवेश, अगले पांच साल का रोडमैप और पिछले 20 वर्षों का मूल्यांकन पूछ रही है। मनोज झा ने दावा किया कि पहले चरण में भाजपा के खिलाफ लगभग दो-तिहाई वोट पड़े और दूसरा चरण भी इसी या उससे बेहतर रुझान दर्ज कर सकता है।

9:30 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: मोदी-शाह जहां भी चले जाएं, ‘वोट चोरी’ में पकड़े जाएंगे; राहुल गांधी का बिहार में बड़ा आरोप

Bihar Chunav 2025 LIVE: किशनगंज की चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन देश को जोड़ने की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि “वोट चोरी” के आरोपों पर न तो मोदी, न शाह और न ही चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है, क्योंकि अब सच जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि “मोदी-शाह जहां भी चले जाएं, अंततः ‘वोट चोरी’ में पकड़े ही जाएंगे।”

