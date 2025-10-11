bihar chunav 2025 live nda seat sharing tussle chirag manjhi mahagathbandhan jansuraj first list

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर तेज हो गया है। पटना में लगातार पार्टियों की रणनीतिक मीटिंग हो रही हैं। कभी एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू की बैठक होती है, तो कभी दूसरे दल अपने दफ्तर में चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं। एनडीए के अंदर फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही अधिक सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। आज सीट शेयररिंग को लेकर एनडीए की तरफ से अहम जानकारी आने वाली थी मगर उपेंद्र कुशवाहा के हालिया ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि एनडीए में मंथन जारी है। फिलहाल एनडीए के तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर, महागठबंधन खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी को 118, कांग्रेस को 55, वीआईपी को 35, लेफ्ट दलों को 30, जेएमएम को 2, और पारस गुट को 3 सीटें मिल सकती हैं। बताया जा रहा है कि इसे लेकर औपचारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। इधर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 51 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें आरसीपी सिंह की बेटी और भोजपुरी गायक रितेश पांडेय जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या क्या हलचल हो रही है, पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

11 Oct 2025, 10:25:22 AM IST Bihar Chunav 2025 Live: कब तक साफ होगी सीट शेयरिंग की स्थिति? क्या बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल Bihar Chunav 2025 Live: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पटना में चुनाव समिति की बैठक लगातार तीन दिन चली और राज्य में 2020 में हार गई सीटों के लिए एक उम्मीदवार पैनल तैयार किया गया है। जयस्वाल के अनुसार यह पैनल आज दिल्ली में चर्चा के लिए रखा जाएगा और पूरे दिन विचार-विमर्श के बाद इसे कल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और केंद्रीय नेतृत्व अंतिम सीट आवंटन की घोषणा एक साथ करेगा। उन्होंने कहा कि आज शाम नहीं तो कल सुबह 10 बजे तक चीजें फाइनल हो जाएंगी।

11 Oct 2025, 10:10:22 AM IST Bihar Chunav 2025 Live: NDA बैठक के लिए दिल्ली रवाना हुए जीतन राम मांझी, बोले- अनुशासन कायम रहेगा Bihar Chunav 2025 Live: केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने दिल्ली में हो रही एनडीए की बैठक को लेकर कहा कि गठबंधन में सभी निर्णय जल्द ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, "हमें फैसला करना है... हम एनडीए के गठबंधन सहयोगी हैं, एनडीए के नेता दिल्ली में हैं और अब हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन बनाए रखेंगे।"

11 Oct 2025, 10:06:16 AM IST Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए उम्मीदवारों के नाम जल्द होंगे घोषित: बीजेपी नेता सुरेश शर्मा Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए की दिल्ली बैठक में सीटों और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन तेज हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा ने शनिवार को कहा कि बिहार से जुड़े सभी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है और संभव है कि उम्मीदवारों की सूची रविवार या सोमवार तक जारी कर दी जाए। उन्होंने कहा, “दिल्ली में एनडीए नेताओं के बीच बिहार के सभी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। यह संभव है कि इनके नाम कल या परसों तक घोषित कर दिए जाएं।”

11 Oct 2025, 09:54:59 AM IST Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण में कुल 94 सीटों पर चुनाव, शनिवार-रविवार को नामांकन नहीं Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण में कुल 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि नामांकन स्थलों पर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और मीडिया प्रबंधन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चुनाव आयोग ने शनिवार और रविवार को नामांकन प्रक्रिया को अवकाश घोषित किया है। इसलिए अगले चरण की सक्रियता सोमवार 13 अक्टूबर से देखने को मिलेगी। आयोग का अनुमान है कि 13 से 17 अक्टूबर के बीच नामांकन की रफ्तार तेज होगी और अधिकांश प्रत्याशी इन्हीं दिनों में पर्चा भरेंगे।

11 Oct 2025, 09:53:26 AM IST Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण का नामांकन 17 अक्टूबर तक Bihar Chunav 2025 Live: निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण का नामांकन 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सभी प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। वहीं, दूसरे चरण का नामांकन 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक निर्धारित है। आयोग ने बताया कि पहले चरण से संबंधित कई उम्मीदवारों की नामांकन रिपोर्ट (N.R) पहले ही कट चुकी है और अब केवल औपचारिक प्रक्रिया बाकी है।

11 Oct 2025, 09:52:27 AM IST Bihar Chunav 2025 Live: पहले दिन नामांकन में दिखा सुस्त रुझान Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार (10 अक्टूबर) से शुरू हो गई। राज्यभर के सभी नामांकन केंद्रों पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के साथ पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि, पहले दिन उत्साह कम देखने को मिला और पूरे प्रदेश में सिर्फ दो विधानसभा क्षेत्रों से दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया।

11 Oct 2025, 09:39:36 AM IST Bihar Chunav 2025 Live: CVoter सर्वे में तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा CM, प्रशांत किशोर और नीतीश के पीछे Bihar Chunav 2025 Live: CVoter सर्वे के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री उम्मीदवार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हैं। सर्वे में 36.2% प्रतिभागियों ने तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना। इसके बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 23.2% समर्थन के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15.9% लोगों ने चुना। सर्वे में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान को 8.8% समर्थन मिला, वहीं उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को केवल 7.8% लोगों ने समर्थन दिया।