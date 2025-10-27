Hindustan Hindi News
Bihar Chunav LIVE: मिथिला से पीएम मोदी की हुंकार, बिहार में सियासत की नई चौपाल, छठ के बाद तेजस्वी-राहुल की जवाबी तैयारी

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: यप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत मिथिलांचल से कर दी है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने छठ के बाद राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के दौरे से सियासी मुकाबले को और तेज करने वाले हैं।

Mon, 27 Oct 2025 09:17 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत मिथिलांचल से की है। दरअसल, मिथिला सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि बिहार की पहचान, संस्कृति और राजनीतिक चेतना का केंद्र है। यहां से संदेश साफ है कि दिल जीतने की शुरुआत दिल की धरती से ही होगी। पीएम मोदी ने इस रैली में विकास, आस्था और विरासत का ताना-बाना जोड़ते हुए बताया कि एनडीए का विजन सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि सेवा और स्थिरता का है।

वहीं विपक्षी महागठबंधन भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने पटना में ‘नए बिहार’ के वादों की झड़ी लगाई, तो कांग्रेस ने छठ के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे का ऐलान किया है। इस बीच, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच मुसलमान मुख्यमंत्री को लेकर जुबानी जंग ने चुनावी गर्मी और बढ़ा दी है। एनडीए “जंगलराज की वापसी” का डर दिखा रही है, जबकि आरजेडी और उसके साथी नीतीश कुमार के लंबे शासन से बदलाव की मांग उठा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत अब भावनाओं, पहचान और भरोसे की त्रिकोणीय जंग में बदल चुकी है। बिहार चुनाव को लेकर और क्या क्या चल रहा है, पल पल के अपडेट के लिए बनें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

Bihar Chunav 2025 LIVE: 9:16 AM - सीएम नीतीश कुमार ने खूब चमकाया अपना रिपोर्ट कार्ड

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य की जनता ने वर्ष 2005 में ही तय कर लिया था कि उसे तरक्की की राह पर बढ़ता हुआ बिहार चाहिए। 2005 से पहले का दौर आप सब को याद होगा, जब बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। हर तरफ अराजकता का माहौल था। बिहार के लोग अब कभी भी दो दशक पहले के उस अराजक दौर में वापस नहीं लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि वर्ष 2005 के पहले लोगों का घरों से निकलना दूभर था। शाम छह बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। राज्य में अपहरण का धंधा उद्योग का रूप धारण कर चुका था। शोरूम से दिनदहाड़े गाड़ियां लूट ली जाती थीं। अपराधियों के भय से कोई नई गाड़ी नहीं खरीदना चाहता था। पैसा रहते हुए भी कोई नया मकान नहीं बनाना चाहता था। रंगदारों के आतंक से उद्योग धंधे बंद हो चुके थे। डॉक्टर-इंजीनियर पलायन कर रहे थे। बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी।

