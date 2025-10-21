Bihar Chunav LIVE: 9 सीटों पर महागठबंधन में फूट, नामांकन वापसी 23 अक्टूबर तक

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह चढ़ चुका है। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन की एकता पर 9 सीटों की लड़ाई ने सवाल खड़े कर दिए हैं।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दो चरणों में होने वाले इस चुनाव का पहला चरण अब पूरी तरह तय हो गया है। चुनाव आयोग की माने तो पहले चरण में कुल 121 विधानसभा सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं, दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उम्मीदवारों के पास 23 अक्टूबर तक नाम वापस लेने का वक्त है।

9 सीटों पर महागठबंधन में ही टक्कर महागठबंधन में लंबे इंतजार के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला भले ही सामने आ गया हो, लेकिन इस गठबंधन में अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक, 243 सीटों वाले बिहार में महागठबंधन के दलों ने कुल 252 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, यानी 9 सीटों पर घटक दल आपस में ही लड़ाई के मैदान में उतर गए हैं।

इन सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच प्रत्यक्ष मुकाबला होगा, और दिलचस्प यह है कि सामने एनडीए का भी उम्मीदवार मौजूद रहेगा। यह स्थिति महागठबंधन की रणनीतिक एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है।

पहले चरण में कड़ा मुकाबला पहले चरण में मुकाबले बेहद दिलचस्प हैं। कई सीटों पर पुराने प्रतिद्वंद्वी फिर आमने-सामने हैं, जबकि कुछ जगहों पर नए चेहरे भी जोर लगा रहे हैं। इस चरण में 61 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जबकि 300 से अधिक नामांकन खारिज किए गए। अब कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार चुनाव में क्या क्या घट रहा है पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

Bihar Chunav 2025 LIVE: 10:12 AM - दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 'जननायक' शब्द को करपूरी ठाकुर से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा, “राहुल गांधी का ये कदम बिहार और पिछड़े समाज का अपमान है।” यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को “जननायक” कहकर संबोधित किया, जबकि यह शब्द बिहार के भारत रत्न करपूरी ठाकुर से जुड़ा हुआ है।

Bihar Chunav 2025 LIVE: 9:33 AM - आरजेडी प्रत्याशी सिद्धार्थ गिरफ्तार इसी बीच, चुनावी माहौल में एक और बड़ी खबर आई है। 21 साल पुराने मामले में आरजेडी उम्मीदवार सिद्धार्थ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब पार्टी पहले से ही अंदरूनी तालमेल को लेकर सवालों से घिरी है।