Bihar Chunav LIVE: RJD से 27 नेता निष्कासित, महागठबंधन का घोषणापत्र आज

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: छठ पूजा खत्म होते ही बिहार की सियासत में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी गर्मी बढ़ गई है। हर पार्टी जनता से जुड़ने और वादों की झड़ी लगाने में जुट गई है। आज महागठबंधन अपना घोषणापत्र जारी करेगा।

Tue, 28 Oct 2025 09:53 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद अब पूरी तरह गूंज उठा है। छठ पूजा खत्म होते ही राज्य की फिजा में सियासत की गंध और भी तेज हो गई है। नेता, प्रत्याशी और कार्यकर्ता सभी अब मैदान में उतर चुके हैं। हर गली, नुक्कड़ और चौपाल पर अब सिर्फ चुनाव की बातें हैं।

आज से ही चुनावी रैलियों और सभाओं की शुरुआत हो रही है। पटना में महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है, जिसमें रोजगार, महंगाई, शिक्षा और किसानों की भलाई जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। इधर, एनडीए खेमे ने भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों की रूपरेखा तय कर ली है। अगले दस दिनों में बिहार का हर कोना नेताओं के भाषणों और वादों से गूंजेगा।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छठ के बाद का यह चरण बेहद निर्णायक साबित होगा। अब जनता सिर्फ वादे नहीं, बल्कि भरोसे की राजनीति तलाश रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा गठबंधन जनता के दिल में उतर पाता है और किसके वादे सिर्फ भाषणों में सिमट जाते हैं। बिहार चुनाव को लेकर क्या-क्या घट रहा है, बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

9:35 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: RJD ने दो विधायक समेत 27 नेता पार्टी से निष्कासित

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए दो विधायकों समेत 27 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बताया कि इन नेताओं पर विरोधी उम्मीदवारों का समर्थन करने और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम करने का आरोप है। जिन विधायकों को निष्कासित किया गया है, उनमें छोटे लाल राय और मोहम्मद कमरान शामिल हैं। इसके अलावा चार पूर्व विधायक और एक एमएलसी को भी बाहर कर दिया गया है। आरजेडी की यह कार्रवाई तब हुई है जब बिहार की 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

