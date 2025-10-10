Bihar Chunav Live: पहले चरण की 121 सीटों पर आज से नामांकन, सीट शेयरिंग पर पेच बरकरार; NDA-महागबंधन में मंथन तेज

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लेकिन NDA और INDIA गठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है।

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार की सियासत आज से औपचारिक तौर पर चुनावी मोड में आ गई है। पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़े सवालों जबाव अब भी नहीं मिल पाया है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा? एनडीए हो या महाबंधन, दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है और सहमति बनते-बनते अटक जा रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। पटना में लंबी बैठकों बैठकों का दौर चला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं के साथ बैठक कर पहले चरण के प्रत्याशियों पर चर्चा की और साफ कहा कि जिन सीटों पर पार्टी का मजबूत आधार है, वहां समझौता नहीं होगा। नीतीश ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जबकि मंत्री विजय चौधरी को बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इसी बीच चिराग पासवान ने अपनी एलजेपी (आरवी) के नेताओं के साथ आपात बैठक कर कई जेडीयू और बीजेपी सीटों पर दावा ठोक दिया है। चिराग की नजर विशेष तौर पर गोविंदगंज, सिकंदरा, महुआ और राजापाकड़ जैसी सीटों पर है। उधर, इंडिया गठबंधन में भी स्थिति ज्यादा अलग नहीं है। कांग्रेस नेताओं की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, जिसमें सीट एक्सचेंज की संभावनाओं पर चर्चा चली। कांग्रेस इस बार उन सीटों पर फोकस करना चाहती है जहां 2020 में वह कमजोर साबित हुई थी। बिहार चुनाव के मद्देनजर क्या क्या घट रहा है, पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

10:04 AM - समय आने पर सब साफ हो जाएगा; दिल्ली में एनडीए की सीट शेयरिंग पर बोले चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर गुरुवार को दिल्ली में दिनभर चली बैठकों के बाद हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात के बाद बीजेपी ने दावा किया कि बातचीत ‘सकारात्मक’ रही है और इसका नतीजा जल्द सामने आएगा। हालांकि चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा, जिससे राजनीतिक अटकलें और तेज हो गईं।

सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान ने अपनी पहले की 40 सीटों की मांग से पीछे हटते हुए अब 35 सीटों की नई सूची सौंपी है। दूसरी ओर, बीजेपी 25 सीटों से अधिक देने के मूड में नहीं दिख रही, लेकिन अगर चिराग को उनकी पसंद की सीटें मिलती हैं, तो वह समझौते को तैयार हैं। विवाद फिलहाल गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा जैसी सीटों पर अटका है, जो क्रमशः बीजेपी, जेडीयू और हम के पास हैं।