Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार चुनाव में बवाल; पवन सिंह की पत्नी ज्योति पर केस, सासाराम में EVM को लेकर हंगामा

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की मतगणना शुक्रवार 14 नवंबर को होगी। अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त और महागठबंधन को झटका दिखाया गया है।

Thu, 13 Nov 2025 09:53 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025 LIVE:बिहार की सियासत का सबसे अहम दिन आ गया है। कल शुक्रवार यानी 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना होगी। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर किस दल को जनता का समर्थन मिला है, इसका फैसला अब सामने आ जाएगा। दो चरणों में संपन्न हुए मतदान के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। इस बार बिहार में मतदान दो चरणों में हुआ था। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 9 नवंबर को मतदान हुआ। दोनों चरणों में मतदाताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया जिससे सियासी दलों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं।

मतदान खत्म होने के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल्स ने एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए को बहुमत के करीब या उससे थोड़ा आगे तक सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन को इस बार झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। राज्य की राजनीति में इस बार मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख दांव पर है, जबकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व का सवाल माना जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या घट रहा है, पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

9:42 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, होटल में प्रचारक रुकने पर कार्रवाई

Bihar Chunav 2025 LIVE: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक, 11 नवंबर की रात 12:25 बजे विंध्यावासिनी होटल में जांच के दौरान यह मामला सामने आया कि उनके 18 से 20 प्रचारक चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी होटल में ठहरे हुए थे। इस पर निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम प्रभात कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिक्रमगंज एसडीपीओ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी पुष्टि की है। वहीं थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि एसडीएम के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

9:38 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: कैमूर में चुनाव के बाद रवाना हुई पारा मिलिट्री फोर्स

Bihar Chunav 2025 LIVE: कैमूर जिले में शान्तिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के बाद बुधवार को पारा मिलिट्री फोर्स की कंपनियां कैमूर से रवाना होने लगीं। उन्हें विशेष वाहन से भेजा गया। सीआरपीएफ, बीएसएफ, मेघालय पुलिस, एसएसबी, आरपीएफ, बीएमपी की विभिन्न कंपनियों की पारा मिलिट्री फोर्स शामिल थी। कैमूर में 11 नवंबर को शान्तिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। खासकर चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के अधौरा, चैनपुर, चांद व भगवानपुर प्रखंड में। यहां चुनाव संपन्न कराने के बाद अर्द्धसैनिक बल के अफसर व जवानों को रवाना करते समय स्थानीय पुलिस अधिकारी भी थे। जिले में शान्तिपूर्ण व निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए देश के दूसरे राज्यों से पहुंची पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों का आवासन कैमूर के विभिन्न स्कूल-कॉलेजां में बनाया गया था। वहां इनके लिए पेयजल, शौचालय, प्रकाश, स्नानागार आदि की सुविधाएं मुहैया कराई गइ्र थी।

9:30 AM - Bihar Chunav 2025 LIVE: सासाराम में ईवीएम छेड़छाड़ के आरोप पर हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज; प्रत्याशी और पत्रकार घायल

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी के बीच सासाराम में बुधवार देर रात तकिया बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा मच गया। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप था कि स्ट्रांग रूम के अंदर और मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया है, जिससे मशीनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

इस दौरान एक ट्रक स्ट्रांग रूम परिसर के भीतर प्रवेश कर गया, जिससे स्थिति और गरमा गई। प्रत्याशियों ने सवाल उठाया कि बिना जांच के ट्रक को अंदर कैसे जाने दिया गया। देखते ही देखते सातों विधानसभा क्षेत्रों के कई प्रत्याशी तकिया बाजार समिति के गेट पर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद रात दो बजे के आसपास पुलिस बल को बुलाया गया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें सासाराम के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह और एक स्थानीय पत्रकार घायल हो गए।

