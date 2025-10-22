Bihar Chunav LIVE: सरकार बनी तो तेजस्वी कब तक देंगे सरकारी नौकरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन दाखिल होने के बाद भी महागठबंधन में अंदर खींच तान जारी है।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार की सियासत इन दिनों चरम पर है, जहां एक ओर महागठबंधन सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर सुर्खियों में है, वहीं बीजेपी ने इसे ‘महा-लठबंधन’ करार देते हुए चुनावी रणभेरी पूरी ताकत से बजा दी है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। उधर, चुनाव आयोग ने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती दिखाते हुए विज्ञापनों के लिए प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है और 824 फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती के साथ यह साफ कर दिया है कि इस बार आचार संहिता में ढिलाई नहीं चलेगी। सियासत गरम है, बयानबाजी तेज है बिहार चुनाव में क्य क्या घट रहा है, पल-पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

Bihar Chunav 2025 LIVE: 11:35 AM - ‘महा-लठबंधन’ कहकर दिलीप जायसवाल ने साधा निशाना बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब राज्य के मतदाता इस गठबंधन को ‘महा-लठबंधन’ के नाम से जानते हैं। उन्होंने तंज कसा कि जो दल आपस में सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं कर सकते, वे राज्य की सरकार कैसे चला पाएंगे। जायसवाल ने कहा कि जनता अब इनके चेहरों को पहचान चुकी है। उन्होंने JMM का उदाहरण देते हुए पूछा कि आज ये कहां हैं? और कहा कि कई दल मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, लेकिन आखिर चुनाव में ऐसा होता क्या है?

Bihar Chunav 2025 LIVE: 11:15 AM - तेजस्वी यादव के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे अशोक गहलोत, पटना पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत बुधवार को पटना पहुंच गए हैं। आज दोपहर 12 बजे के आसपास उनकी RJD नेता तेजस्वी यादव से अहम मुलाकात होने की संभावना है, जिसे चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात के बाद गुरुवार को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी, जिसमें गठबंधन की आगामी चुनावी योजनाओं और प्रचार रणनीति को लेकर घोषणाएं की जाएंगी।

Bihar Chunav 2025 LIVE: 10:35 AM - पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मुकाबला बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चली, जबकि 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते थे। इस चरण के लिए कुल 1690 नामांकन दाखिल हुए, जिनमें 1375 वैध पाए गए। नाम वापसी की आखिरी तारीख तक 61 उम्मीदवारों ने पर्चे वापस ले लिए। जिन जिलों में पहले चरण में मतदान होना है, उनमें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और वैशाली जैसे हाई-प्रोफाइल इलाक़े शामिल हैं, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है।

Bihar Chunav 2025 LIVE: 10:07 AM - पहले चरण में पढ़े-लिखे उम्मीदवारों का दबदबा, 62% स्नातक या उससे अधिक डिग्रीधारी Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस बार उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता खास चर्चा में है। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों ने उच्च शिक्षित चेहरों पर भरोसा जताया है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामों के मुताबिक दोनों खेमों के करीब 62 फीसदी उम्मीदवार स्नातक या उससे ऊपर की डिग्रीधारी हैं, जिनमें दो दर्जन के पास इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसी उच्च डिग्रियां हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत तीन प्रत्याशी डी-लिट डिग्रीधारी हैं, जबकि 17 उम्मीदवारों ने एलएलबी, 12 ने इंजीनियरिंग, 12 ने पीएचडी, पांच ने एमबीबीएस और तीन ने एमबीए की पढ़ाई की है। वहीं, लगभग आठ फीसदी उम्मीदवार ऐसे हैं जो नन-मैट्रिक हैं। भाजपा के डॉ सुनील कुमार, राजद की डॉ करिश्मा, जदयू के अजीत कुमार और कांग्रेस के संजीव सिंह जैसे कई उम्मीदवार पेशेवर डिग्री वाले हैं। इस बार बिहार की सियासत में पढ़े-लिखे उम्मीदवारों का दबदबा दिख रहा है।