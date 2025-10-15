Bihar Chunav LIVE: पीके नहीं लड़ेंगे चुनाव, एनडीए में फूट के संकेत? कुशवाहा दिल्ली बुलाए गए

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। BJP ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी रार छिड़ी हुई है। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी छह उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। वहीं महागठबंधन के घटक दलों में पीआई माले ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है। इन सभी गतिविधियों के बीच एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच असंतोष देखा गया।

पटना में मंगलवार रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और नितिन नवीन ने राष्ट्रीय लोक जनता दल (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक करीब एक घंटे चली। बावजूद इसके कुशवाहा सीट बंटवारे को लेकर बेहद असंतुष्ट दिखे। उन्होंने मीडिया से कहा, “इस बार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो अंदर से खा रही हैं।” इस स्थिति को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय दिल्ली बुलाए गए हैं।

राजद और मुकेश सहनी के बीच 18 सीट की डील की बात सामने आ रही है। इसके अलावा महागठबंधन के दो अहम दलों - कांग्रेस और राजद के बीच 55 और 65 सीटों को लेकर झगड़ा नहीं सुलझ पा रहा है। कांग्रेस 65 मांग रही है, राजद 55 देने को तैयार है। 55 में कांग्रेस मनपसंद सीट पर जोर दे रही है, जो बात तेजस्वी को पसंद नहीं है। बिहार चुनाव 2025 में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

Bihar Chunav 2025 LIVE: 10:13 AM - प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने से पीछे हटे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वे चुनावी मैदान में उतरने वाले नहीं हैं, लेकिन जन सुराज अगर 150 सीटें नहीं जीतता, तो इसे वे अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, “नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने जो फैसला लिया है, वही करूंगा। मैं पार्टी के हित का कार्य जारी रखूंगा। उन्होंने आगे कहा, “अगर जन सुराज 150 से कम सीटें लाता है तो यह मेरी हार होगी। और अगर इससे ज़्यादा सीटें आती हैं, तो यह बिहार की जनता की जीत होगी।”