Bihar Chunav LIVE: मोकामा में दो बाहुबलियों की भिड़ंत तय, आज से चुनावी अभियान पर नीतीश

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा ने नामांकन भरा, जबकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी असमंजस जारी है।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस तरह बीजेपी अब तक कुल 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट दिया गया है। चुनावी हलचल के बीच नामांकन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, और संभावना जताई जा रही है कि ज्यादातर बड़े नेता आज और कल के बीच अपना नामांकन दाखिल कर लेंगे। आज से नीतीश कुमार भी चुनाव अभियान पर हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बाहुबली सूरजभान सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। सूरजभान को तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई।

दूसरी ओर, विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी खींचतान जारी है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 12 नामों का ऐलान किया, लेकिन सहयोगियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। वहीं एनडीए खेमे में भी असंतोष की आवाजें उठ रही हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को मिली सीटों पर नाराजगी जताई है। इस बीच, तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया, जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय से पर्चा भरा। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटेंगे। बिहार चुनाव में क्या क्या हो रहा है पल पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइल हिन्दुस्तान के साथ...

Bihar Chunav 2025 LIVE: 10:05 AM अमित शाह आज से बिहार दौरा, एनडीए की चुनावी रणनीति पर फोकस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह मैदान संभालने जा रहे हैं। वे 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार के तीन दिनी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शाह कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे, पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे और एनडीए के नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि अमित शाह का यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब राज्यभर में नामांकन प्रक्रिया और प्रचार अभियान पूरी रफ्तार पकड़ने जा रहा है। शाह का मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरना और एनडीए की एकजुटता का संदेश देना है।

Bihar Chunav 2025 LIVE: 9:45 AM - मोकामा में दो बाहुबलियों की भिड़ंत तय, सूरजभान सिंह के आरजेडी में आने से मुकाबला रोचक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थाम लिया। उन्हें पार्टी की सदस्यता तेजस्वी यादव ने दिलाई। सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। वीणा देवी पहले से ही आरजेडी की सदस्य हैं और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बताया जा रहा है कि वे गुरुवार को आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर नामांकन भी दाखिल करेंगी।