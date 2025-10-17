Bihar Chunav 2025 LIVE: पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन आज, महागठबंधन सेट; ऐक्शन में होंगे शाह

संक्षेप: Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन ने देर रात सीट बंटवारे का फार्मूला तय किया। वहीं अमित शाह आज चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल अपने चरम पर है। आज कई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में आखिरी वक्त तक माथापच्ची चलती रही, लेकिन देर रात आखिरकार समझौता हो गया। वहीं एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा पूरी कर दी गई है जिससे अब चुनावी जंग का मैदान पूरी तरह सज चुका है।

महागठबंधन के अंदर गुरुवार को सीटों के बंटवारे को लेकर दिनभर खींचतान चली। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से और सीएलपी लीडर शकील अहमद खान को कटवा से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की सूची में 5 महिला उम्मीदवारों को भी जगह मिली है। इस बीच मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) कुछ देर के लिए अलग पड़ने की कगार पर थी, लेकिन आखिर में महागठबंधन में बनी रही। उधर एनडीए ने सभी 243 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान पूरा कर लिया। जेडीयू ने अपनी दूसरी और आखिरी सूची में 44 नाम घोषित किए, जबकि एलजेपी (रामविलास) और आरएलएम ने भी अपने शेष उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए।

वहीं, पटना में एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत में बड़ा बयान देते हुए कहा, “हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, बिहार में एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा।” शाह ने कहा कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर वोट करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि भले ही भाजपा के ज्यादा विधायक जीतकर आएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार चुनाव में आज क्या-क्या होगा इसकी पल पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...