बिहार चुनाव: लालू अड़ गए, कांग्रेस भी नहीं मान रही; महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर क्यों नहीं बन रही बात

संक्षेप: सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस और राजद के बीच सीटों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इसी कारण मंगलवार की बैठक में सभी नामों पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई। वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव बुधवार को अपने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे।

Wed, 15 Oct 2025 10:11 AM
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Elections 2025) के पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख (17 अक्टूबर) में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने मंगलवार को अपनी बैठक में 18 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को मंजूरी दी, जबकि पिछले सप्ताह करीब 25 उम्मीदवारों के नाम पहले ही तय किए जा चुके थे।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है लेकिन सीटों की संख्या और क्षेत्रों को लेकर राजद (RJD) से बातचीत अब तक अधर में लटकी हुई है। इस बीच, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कांग्रेस ने चार सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति का नेतृत्व एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन करेंगे, जबकि इसमें बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सदस्य होंगे।

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस और राजद के बीच सीटों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इसी कारण मंगलवार की बैठक में सभी नामों पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई। वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव बुधवार को अपने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को कई उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह सौंपा था, लेकिन कुछ को बाद में सीट विवाद के चलते प्रतीक लौटाने को कहा गया।

वामदलों की ओर से सीपीआई (एमएल) ने बताया कि उसे 2020 के चुनाव में लड़ी गई 19 सीटों में से 18 सीटों पर मंजूरी मिल चुकी है, जबकि कुछ और सीटों को लेकर बातचीत जारी है। सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, “हमने स्वीकृत सीटों पर नामांकन शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी चर्चा जारी है।”

आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है।

