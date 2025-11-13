सीमांचल की इस सीट पर AIMIM को गढ़ बचाने की उम्मीद, क्या सेंध लगाएगी RJD

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: बिहार के सीमांचल इलाके की सबसे चर्चित सीट कोचाधामन विधानसभा अब सियासी गहमागहमी के केंद्र में है। इस सीट पर एआईएमआईएम और राजद के बीच साख की लड़ाई बनी हुई है।

Bihar Chunav 2025: सीमांचल की 55 कोचाधामन विधानसभा का चुनाव परिणाम अपने अस्तित्व, गढ़ और प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई है। वर्ष 2015 में सीमांचल के रास्ते बिहार में राजनीति की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने की थी। धीरे धीरे कोचाधामन सहित सीमांचल इलाके में एआईएमआईएम मजबूत होती गई और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सीमांचल के 05 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम काफी सक्रिय है। वर्ष 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने कोचाधामन में लगभग 80 हजार वोट प्राप्त करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम ने इस बार पूर्व राजद जिलाध्यक्ष सह पूर्व जिप अध्यक्ष प्रतिनिधि सरवर आलम आलम को अपना उम्मीदवार बनाया। सरवर आलम के समक्ष एआईएमआईएम की कोचाधामन की सीट और पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है।

वहीं राजद ने एमआईएम से राजद में शामिल हुए मो. इजहार अस्फी पर भरोसा नहीं करते हुए जेडीयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया। सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में आए मुजाहिद आलम 2010 से राजनीति में आए, 2010 में विधानसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले पहला चुनाव लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली थी। वर्ष 2014 के उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पहली जीत मिली और मुजाहिद आलम विधायक बने। 2015 में महागठबंधन के बैनर तले मुजाहिद आलम को लगातार दूसरी जीत मिली,लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में एमडीए जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े मुजाहिद आलम को हार का सामना करना पड़ा था,इस बार मुजाहिद आलम के समक्ष हार के सिलसले पर ब्रेक लगाने की चुनौती है। इस बार का चुनाव परिणाम काफी दिलचस्प और दूरगामी होने के पूरे आसार है । गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम के सरवर आलम तथा राजद के मुजाहिद आलम के बीच सीधी और करी टक्कर हुई है।

कोचाधामन विस सीट पर एआईएमआईएम और राजद की हुई है सीधी टक्कर 70 फीसदी मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले 55 कोचाधामन विधानसभा सीट पर इस बार एआईएमआईएम और राजद के बीच कड़ी और सीधी लड़ाई हुई है। कोचाधामन विधानसभा इस बार रिकॉर्ड 76 फीसद से अधिक मतदान हुआ है। बढ़ा मतदान प्रतिशत इस बार चुनाव परिणाम को काफी रोचक बना सकता है। कोचाधामन से राजद के प्रत्याशी मुजाहिद आलम और एमआईएमआईएम के प्रत्याशी सरवर आलम के बीच सीधी लड़ाई हुई है,हालांकि भाजपा की प्रत्याशी वीणा देवी ने भी काफी मेहनत कर अपने वोट को समेटने की पुरजोर कोशिश की है। मतदान की समाप्ति के बाद से ही कोचाधामन प्रखंड के विभिन्न हाट बाजारों में राजनीति में रुचि रखने वाले लोग जीत हार का गणित बैठाने में लगे हुए हैं। हर उम्मीदवार के समर्थकों के जीत के अपने अपने दावे हैं। एक ओर जहां राजद को अपने कोर वोटर सहित बीजेपी के हिन्दू मतदाताओं पर आशा टिकी हुई है, वहीं एमआईएमआईएम को अपने कोर वोट पर पूरा भरोसा दिख रहा है। दोनों प्रमुख उम्मीदवार अपने जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं।