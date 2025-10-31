मोदी जी अच्छे पर बिहार क्यों पिछड़ा; खेसारी ने उठाए सवाल, नचनिया वाले बयान पर भी बोले

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: खेसारी लाल यादव ने कहा कि बीजेपी और एनडीए सिर्फ जंगलराज का डर दिखाती है, मगर बिहार की असली लड़ाई रोजगार, शिक्षा और विकास की है। खेसारी ने अपने हालिया इंटरव्यू में नचनिया वाले बयान पर भी टिप्पणी की है।

Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और अब सियासत के मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव ने बिहार चुनावी माहौल में एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “हम वादा करते हैं कि 2 करोड़ नहीं तो 50 लाख रोजगार देंगे। कम से कम हम रोजगार की बात तो कर रहे हैं। एनडीए ने तो वादा करना भी छोड़ दिया है, उन्हें बस जंगलराज और धर्म की बातें करनी आती हैं।”

खेसारी ने कहा, “मैं आज भी मोदी जी की इज्जत करता हूं। वो कभी गलत नहीं रहे, लेकिन सवाल ये है कि उनका विजन बिहार तक क्यों नहीं पहुंचा? 15 साल से केंद्र में, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार रही, फिर भी यहां के नौजवान बेरोज़गार हैं। हमें ट्रेनें दी गईं, फैक्ट्रियां क्यों नहीं? गुजरात को आपने स्वर्ग बना दिया, बिहार को उसका आधा भी बना दो तो हम आभारी रहेंगे।” उन्होंने कहा, “जब आपके ही नेता कहते हैं कि बिहार में जंगलराज है, तो कौन फैक्ट्री लगाएगा? अगर 20 साल से सत्ता में रहकर भी जंगलराज खत्म नहीं हुआ, तो फिर बदलाव कहां है?”

छपरा को आदर्श बनाने का वादा अपने निर्वाचन क्षेत्र छपरा को लेकर खेसारी बोले, “जो भरोसा लोगों ने मुझ पर किया है, उसे मैं मेहनत से निभाऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि यहां की शिक्षा व्यवस्था और अस्पताल दूसरे शहरों से बेहतर बनें।”

खेसारी बोले- पार्टी से ऊपर हैं मेरे रिश्ते बीजेपी नेताओं से नजदीकी पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “मैंने मनोज तिवारी जी और बीजेपी दोनों के लिए प्रचार किया है। चुनाव पांच साल में आते हैं, मगर रिश्ते उम्रभर चलते हैं। मैं छोटा आदमी हूं, मगर इंसानियत बड़ी चीज है।”