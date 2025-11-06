Bihar Chunav 2025: पहले चरण की इन हॉट सीटों पर सुपरहिट मुकाबला, बाहुबली, स्टार, सिंगर और किन्नर मैदान में

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: पहले चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां आज चुनाव सुपरहिट होने वाला है। आज मैदान में कहीं डिप्टी सीएम की अग्निपरीक्षा, तो कहीं भोजपुरी स्टार तो कहीं किंनर उम्मीदवार की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी।

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कई सीटें ऐसी हैं जो न सिर्फ दलों की किस्मत तय करेंगी, बल्कि कई बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य भी लिखेंगी। तारापुर से लेकर महुआ तक, मुकाबला इस बार सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि लोकप्रियता, रणनीति और इमेज का भी है। आइए जानते हैं उन हॉट सीटों के बारे में जहां सियासी पारा सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है।

राघोपुर में तेजस्वी लगाएंगे हैट्रिक? राघोपुर हमेशा से आरजेडी परिवार की परंपरागत सीट रही है। तेजस्वी यादव तीसरी बार यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। दो बार सतीश कुमार को हराने के बाद इस बार उन्हें एनडीए के सतीश यादव से चुनौती मिल रही है, जबकि जन सुराज के चंचल कुमार भी ताल ठोक रहे हैं।

मोकामा में बाहुबलियों की भिड़ंत मोकामा सीट पर सियासी मुकाबला इस बार भी गर्म है। जदयू के अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी (सूरजभान सिंह की पत्नी) आमने-सामने हैं। हाल ही में जन सुराज के एक कार्यकर्ता की हत्या से माहौल और तनावपूर्ण हो गया है।

अलीनगर में मैथिली ठाकुर लेंगी सियासत में एंट्री? लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर पहली बार बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। मैथिली की लोकप्रियता को बीजेपी अपने वोट बैंक में बदलने की पूरी कोशिश में है।

छपरा में खेसारी लाल यादव की परीक्षा भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं और छपरा सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी की छोटी कुमारी हैं, जबकि निर्दलीय राखी गुप्ता ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है।

लखीसराय में विजय सिन्हा बनाम अमरेश कुमार की टक्कर लखीसराय में एक बार फिर वही पुराना मुकाबला देखने को मिल रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सामना कांग्रेस के अमरेश कुमार से है। 2020 में विजय यहां जीत चुके हैं और अब दोबारा अपनी साख बचाने की कोशिश में हैं।

तारापुर में सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी परीक्षा बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बार तारापुर सीट से मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार साह सीधी टक्कर दे रहे हैं। वहीं जन सुराज के संतोष कुमार सिंह और जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है।

भोरे में प्रीति किन्नर करेंगी सियासी धमाका? भोरे (गोपालगंज) सीट पर इस बार एक अनोखा मुकाबला है। जन सुराज की प्रीति किन्नर यहां से चुनाव लड़ रही हैं और सीधे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार तथा भाकपा-माले के धनंजय को चुनौती दे रही हैं। यह सीट सामाजिक बदलाव की मिसाल बन सकती है।

महुआ में तेजप्रताप की वापसी की जंग पार्टी से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप यादव अब महुआ सीट से किस्मत आज़मा रहे हैं। आरजेडी के मुकेश रोशन और एलजेपी के संजय कुमार सिंह उनके सामने हैं। इस सीट पर तेजप्रताप की साख दांव पर है।