Bihar Chunav 2025: जो अपराध करेगा, उसका टिकट यमलोक तक पक्का है; प्रचार के आखिरी दिन खूब बरसे योगी

संक्षेप: bihar chunav 2025: भीमपुर की सभा में योगी आदित्यनाथ ने राजद कांग्रेस पर जंगलराज का आरोप लगाया और कहा कि अपराध करने वालों का टिकट यमलोक तय है। योगी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को वोट देने की अपील की है।

bihar chunav 2025: बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीमपुर में एनएच 27 किनारे हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने शुरुआत से ही तेज हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अब बुल्डोजर से डरते हैं, इसलिए आज बेटियां और व्यापारी बेखौफ जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जो अपराध करेगा, उसका टिकट यमलोक तक पक्का है।

योगी ने राजद शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में 30 हजार से ज्यादा अपहरण के मामले हुए थे। न इंजीनियर सुरक्षित थे, न डॉक्टर, न ही मासूम बच्चे और बेटियां। योगी का आरोप लगाते हुए कहा, “बिहार को जानबूझकर जंगलराज में धकेला गया।”

मोदी सरकार की योजनाओं से बदला गरीब का जीवन: योगी आदित्यनाथ सीएम योगी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों और वंचितों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा, "80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान से मुफ्त इलाज, 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का आवास, 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर नल से पानी की सुविधा दी गई है।"योगी बोले कि भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम में पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। इसका नतीजा है कि बिहार अब विकास की पटरी पर आगे बढ़ रहा है।

बिहार को फिर जंगलराज में मत जाने देना; बोले योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से अपील करते हुए योगी ने कहा कि यदि बिहार को समृद्ध और सुरक्षित बनाना है, तो एनडीए को भारी मतदान देकर फिर से सुशासन की सरकार लानी होगी। सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, नीरज कुमार सिंह बबलू और भाजपा जिलाध्यक्ष नरेन्द्र ऋषिदेव समेत कई नेता मौजूद रहे। योगी ने कहा कि वे प्रभु श्रीराम के चरणों में नमन कर बिहार आए हैं और पूरा विश्वास है कि नतीजों के बाद बिहार में फिर सुशासन का शंखनाद होगा। उन्होंने तंज कसते हुए, “जिन्होंने चारा तक खा लिया, वे आज विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं।” योगी बोले कि पिछले 20 सालों में बिहार में सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज, एम्स, रेलवे एयर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं से बड़ा बदलाव आया है। बिहार का युवा अब यूपीएससी पास कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहा है और स्टार्टअप चला रहा है।