बिहार की इस सीट पर माले-CPI बनाम कांग्रेस; टक्कर तगड़ी, बाजी पलटने आईं प्रियंका

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: बछवाड़ा में कांग्रेस और CPI की जंग ने महागठबंधन की एकता पर बड़ा सवाल लगा दिया है। प्रियंका गांधी की रैली से क्या समीकरण बदलेंगे? वोटर किस ओर झुकेंगे, यह देखने लायक होगा।

Sat, 1 Nov 2025 10:44 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ एनडीए पूरे चुनाव में एकजुट दिखा, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान ने उसकी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका सबसे बड़ा असर बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां महागठबंधन के दो घटक कांग्रेस और भाकपा (CPI) सीधे आमने सामने लड़ रहे हैं। इसी सीट की जंग ने पूरे राज्य में फ्रेंडली फाइट को लेकर बहस छेड़ दी है।

शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बछवाड़ा और बेलदौर में अपनी पहली चुनावी सभा करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि उनकी रैली महागठबंधन के भीतर बने तनाव को कम करने और कांग्रेस उम्मीदवार को मजबूती देने की कोशिश होगी।

बछवाड़ा में दोस्ताना नहीं, असली घमासान

महागठबंधन में शुरू हुई दरार सबसे पहले यहीं सामने आई। कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को मैदान में उतारा तो CPI ने अपने दिग्गज नेता अवधेश राय को। दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वही असली महागठबंधन उम्मीदवार हैं। CPI के अवधेश राय का कहना है कि कांग्रेस हठधर्मिता कर रही है और उन्हें आरजेडी समेत वाम दलों का समर्थन मिला है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गरीबदास का आरोप है कि अवधेश राय बीजेपी की बी टीम बनकर काम करते हैं और जनता इस बार बदलाव लाएगी।

कांग्रेस और CPI आई बारी-बारी

  • 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों में 60 साल तक कांग्रेस और CPI ने बारी बारी से राज किया।
  • CPI के अवधेश राय और कांग्रेस के रामदेव राय इस सीट के सबसे लंबे समय तक विधायक रहे, दोनों यादव समाज से।
  • बीच बीच में PSP, SSP, RJD और भाजपा ने भी जीत दर्ज की, लेकिन लगातार दो बार किसी दल को जनादेश नहीं मिला।

इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी को अपना जनाधार देती है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी को लेकर भी जनता के बीच खासा दिलचस्पी रहेगी।

